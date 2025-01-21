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Отсрочка краткосрочного контента — Трамп изменил судьбу TikTok в США

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Мир

Президент США Дональд Трамп распорядился отложить блокировку социальной сети TikTok на американской территории. Как сообщает РИА Новости, глава Белого дома подписал указ, предоставляющий платформе 75-дневную отсрочку.

Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года
Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

Кроме того, американский лидер выдвинул требование, согласно которому Соединенные Штаты должны получить право на половину активов TikTok.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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