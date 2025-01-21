Отсрочка краткосрочного контента — Трамп изменил судьбу TikTok в США

Трамп угрожает ввести против России ещё более сильные санкции. Надо ли их опасаться?

Сводка с фронта: ВСУ расстреливают мирных людей в Курске, наступление в Донбассе

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