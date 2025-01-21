Отсрочка краткосрочного контента — Трамп изменил судьбу TikTok в США

Президент США Дональд Трамп распорядился отложить блокировку социальной сети TikTok на американской территории. Как сообщает РИА Новости, глава Белого дома подписал указ, предоставляющий платформе 75-дневную отсрочку.
Кроме того, американский лидер выдвинул требование, согласно которому Соединенные Штаты должны получить право на половину активов TikTok.
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