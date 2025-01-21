Байден пытался развязать Третью мировую — западные СМИ приняли позицию Медведева

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что действия президента США Джо Байдена на посту едва не спровоцировали ядерный конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Байден

Трактовка Daily Express следующая: по мнению Медведева, причиной тому стал нездоровый, переросший в навязчивую идею, интерес американского лидера к Украине.

Журналистка Ребекка Робинсон пишет, что близкий соратник Владимира Путина, бывший премьер-министр и экс-президент России Дмитрий Медведев подверг резкой критике действия Байдена во время российско-украинского конфликта, утверждая, что они чуть было не привели к более масштабному противостоянию.

В своем Telegram-канале Медведев написал, что уже тогда его внимание привлек нездоровый интерес Байдена к Украине, хотя сам Байден объяснял это поручением бывшего президента Барака Обамы. Постепенно, по словам Медведева, это поручение переросло в навязчивую идею. Свою роль в этом сыграли крупные политические ошибки, банальная коррупция и некачественный анализ ситуации, а именно незнание истории и непонимание природы "украинства", утверждает он.

В результате, по мнению зампреда Совбеза, Байден развязал войну коллективного Запада с Россией, которая едва не переросла в ядерный конфликт с НАТО. Медведев добавил, что в последнее время Байден явно не до конца понимал происходящее. Он признал, что такая война экономически выгодна США, но при этом отметил, что политические издержки и реальная угроза фатального конфликта гораздо серьёзнее, к чему, по его мнению, Байден оказался не готов.

Медведев, занимающий также пост заместителя председателя Совета безопасности России, и ранее высказывался о риске ядерной войны в контексте конфликта на Украине.

Министр обороны России Андрей Белоусов также выступил с предупреждением, что конфликт между Россией и НАТО может разразиться в течение ближайших десяти лет.