Канадский ответ Трампу — экс-премьер-министр страны выступила за независимость

Бывший вице-премьер Канады Христя Фриланд выразила обеспокоенность по поводу участившихся высказываний в США, намекающих на возможность присоединения Канады к Штатам в качестве 51-го штата.

Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп в 2018 году

Она подчеркнула, что канадцы гордятся своей независимостью и не потерпят подобных попыток. По мнению политика, такие заявления свидетельствуют о том, что Канаду рассматривают всего лишь как пешку на американской геополитической шахматной доске.

Фриланд подчеркнула, что отношения между Канадой и США всегда носили характер добрососедства и взаимной выгоды. Она выразила недоумение в связи с тем, что сейчас со стороны некоторых американских политиков и обозревателей звучат угрозы в адрес Канады.

По её словам, всего лишь "шутка" на одном из мероприятий и пара постов в социальных сетях вызвали серьезные разговоры о присоединении Канады к США. Она заявила, что канадцы ценят своё партнерство с США, однако не заинтересованы в том, чтобы стать частью этой страны. Она акцентировала внимание на том, что Канада гордится своей независимостью и намерена сохранять этот статус и впредь.

Бывший вице-премьер заявила, что Канада восхищается многими качествами США, такими как предприимчивость, свободолюбие, готовность к переменам. При этом она отметила, что Канада придерживается иных ценностей и принципов, поддерживая всеобщую систему здравоохранения, оплачиваемые государством детские сады, контроль над оборотом оружия, и право на аборт.

Кроме того, она подчеркнула, что Канада гордится своим двуязычием, наличием единственной франкоязычной провинции в Северной Америке, а также стремится к мирному сосуществованию с коренными народами и является сторонницей мультикультурного общества. Фриланд отметила, что если кому-то не нравится образ жизни канадцев, то это нормально, но Канада ожидает уважения к своей идентичности и давней дружбе с Соединенными Штатами.

Фриланд выразила недоумение в связи с обеспокоенностью США торговыми отношениями с Канадой, поскольку Канада является крупнейшим торговым партнером Штатов, опережая Китай, Японию, Великобританию и Францию вместе взятые.

Она отметила, что Канада не снижает американские зарплаты путем ухудшения экологических или трудовых стандартов, как это делает Китай. Она также добавила, что канадские правила и стандарты строже, чем у США, и что США выгоднее положиться на надежного соседа и союзника. Она подчеркнула, что Канада обеспечивает США безопасность, имея спокойную и дружелюбную границу, и предостерегла от возможных последствий, если Штатам придется тратить деньги на защиту с севера.

Фриланд выразила огорчение тем, что Канаду считают всего лишь пешкой на геополитической шахматной доске США, и что американцы решили унизить своих друзей, прежде чем бороться с настоящими врагами. Она заявила, что Канада не пойдет на обострение конфликта, но и не отступит, и в случае удара даст отпор. Она подчеркнула, что ставки для Канады неизмеримо выше, и призвала США ценить лояльность, которая должна быть взаимной. Она также предупредила, что если США будут относиться к Канаде как к противнику, то Канада найдет других друзей, которые смогут оценить её преимущества.

Фриланд призвала США к сотрудничеству, отметив, что отношения между двумя странами выходят за рамки дружбы, соседства и союзничества, являясь родственными. Она процитировала слова президента Рональда Рейгана, сказавшего о том, что Канада и США — родственники, которые вместе построили самые эффективные отношения между двумя странами. Она подчеркнула, что у Канады и США есть возможность укрепить экономическое партнерство, поставляя необходимые полезные ископаемые и энергию для развития искусственного интеллекта. Она также отметила, что Канада может помочь США в борьбе с Китаем, обеспечивая безопасность региона Арктики. Она выразила уверенность в том, что у обеих стран еще есть возможность достичь большего в будущем.