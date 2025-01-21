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Не Украиной едины — в Чехии собираются убрать русский язык

Мир

В Чехии разгорелась дискуссия относительно решения правительства ограничить выбор второго иностранного языка в школах, исключив из списка русский.

Скульптура с Чешским флагом. Прага. Чехия
Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones, Ph.D., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Скульптура с Чешским флагом. Прага. Чехия

Чешский ресурс Lidovky публикует мнение автора, который выразил глубокую обеспокоенность по этому поводу, отметив, что подобное решение кажется ему недальновидным и лишенным стратегического смысла. Он считает, что чешские власти, принимая такое постановление, сами себя ставят в невыгодное положение.

Блок 1. Критика ограничений

По мнению автора, министр образования Микулаш Бек продемонстрировал, что в данном случае идеологические соображения превалируют над рациональным подходом. Ограничение выбора лишь тремя языками — немецким, испанским и французским — выглядит, по его мнению, крайне узколобым решением. Автор задаётся вопросом, почему чешским детям не дают возможности изучать, например, русский или польский, которые, безусловно, являются полезными и значимыми языками, особенно учитывая их распространенность в соседних странах и за их пределами.

Он подчеркивает, что даже немецкий язык, включенный в разрешенный список, не является языком глобального общения, как, например, английский. Кроме того, автор отмечает, что русский язык является своего рода "лингва франка" на постсоветском пространстве, и его изучение могло бы принести значительную пользу чешским специалистам. Не был упомянут в разрешенном списке и китайский язык, хотя, по мнению автора, он является очень перспективным.

Блок 2. О важности "малых" языков

Автор упоминает, что в Чехии уже проводились дебаты о необходимости поддержки изучения "малых" языков, когда речь заходила о выделении дотаций на обучение ближневосточным языкам. Тогда государство прислушалось к ученым и выделило средства. По его мнению, стране необходимо иметь собственных специалистов во всех сферах по стратегическим соображениям.

Он настаивает на том, что нельзя полагаться исключительно на услуги носителей, чья лояльность может быть сомнительной. Он подчеркивает, что чем больше у чешских граждан языковых навыков, тем лучше. В англоязычном мире, по его словам, владение русским языком считается большим преимуществом, несмотря на сложность этого языка. Автор убежден, что комбинация русского и английского языков могла бы быть крайне востребована как в экономической, так и в гуманитарной областях.

Блок 3. Последствия недальновидного решения

Автор выразил сожаление по поводу того, что решение уже принято, и министр Бек стал первым чиновником после "бархатной революции", который ограничил языковые возможности детей. Автор иронично заметил, что подобным решением Чехия, конечно же, в скором времени догонит и перегонит передовые страны в области образования. Он отмечает, что конфликт и санкции когда-нибудь закончатся, но вот последствия такого решения останутся.

Он упрекает тех, кто считает русский язык второсортным лишь потому, что Россия сейчас рассматривается как враг. По его мнению, подобные действия не только не нанесут вреда России, но и навредят самой Чехии. Он задаётся вопросом, разве Чехии не нужны специалисты по России, разве не нужно знать, что происходит в этой стране и как мыслят ее граждане?

Блок 4. Аналогии с прошлым

Автор задается вопросом, почему чешские руководители считают, что только немцы, американцы и французы смогут успешно вернуться на российский рынок после отмены санкций. Он предполагает, что министерство образования хочет ограничить количество чехов, владеющих русским языком. Автор высказывает опасение, что нынешние русофобские настроения когда-нибудь будут вызывать удивление и отвращение, подобное тому, которое вызывали германофобы после Второй мировой войны, которые писали слово "немцы" с маленькой буквы и в каждом человеке, говорящем на немецком, видели нациста.

Уточнения

Че́хия — государство в Центральной Европе. Граничит с Польшей на северо-востоке (длина границы — 796 км), Германией — на северо-западе и западе (810 км), Австрией — на юге (466 км) и Словакией — на юго-востоке (252 км). Общая протяжённость границы — 2324 км. Площадь — 78 866 км².

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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