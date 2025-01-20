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Путь Наполеона — Макрон призвал французов мобилизироваться в армию из-за победы РФ

0:59
Мир

Le Monde: президент Франции Эммануэль Макрон, выступая с ежегодным обращением к вооруженным силам страны, заявил, что безопасность Европы находится под угрозой. В связи с этим французская армия объявляет о мобилизации большого количества молодых добровольцев.

Эммануэль Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Эммануэль Макрон

По словам Макрона, конфликт на Украине не завершится в ближайшее время. Главной задачей на сегодняшний день является обеспечение Украины возможностью выжить и вступить в любые будущие переговоры с позиции силы.

После прекращения боевых действий европейские страны должны будут гарантировать Киеву безопасность. Для этого Парижу необходимы сильные войска. Новая мобилизационная политика, по мнению французского лидера, должна помочь Франции к 2030 году увеличить численность действующих военнослужащих до 210 тысяч человек, а резервистов — до 80 тысяч.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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