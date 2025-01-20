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А нас то за что? — в НАТО опасаются агрессивных планов РФ после успехов на Украине

4:30
Мир

В период продолжающегося конфликта Россия заметно нарастила производство вооружений и военной техники. Некоторые эксперты на Западе выражают опасения, что это может свидетельствовать о подготовке Москвы к агрессии против НАТО. Немецкий генерал, которого цитирует издание The Telegraph, придерживается именно такой точки зрения.

Артиллерийские дуэли ВС РФ в горно-лесистой местности ЮВО
Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Артиллерийские дуэли ВС РФ в горно-лесистой местности ЮВО

Главный военный представитель Германии по Украине заявил, что Россия осуществляет перевооружение более быстрыми темпами, чем предполагалось, и готовится к потенциальному нападению на страны НАТО. Генерал-майор Кристиан Фройдинг сообщил, что российская сторона уже восстановила запасы ракет и танков, утраченные в ходе боевых действий на Украине. По его словам, российские вооруженные силы не только способны компенсировать потери в живой силе и боевой технике, но и успешно проводят перевооружение.

По мнению Фройдинга, Владимир Путин переориентировал российскую экономику на обеспечение нужд военной промышленности, а также осуществил дополнительные закупки в Иране и Северной Корее (заявления западных военных и политиков об этом не подкреплены доказательствами).

Он утверждает, что это позволяет России пополнять запасы танков, ракет и беспилотников. Хотя планы Путина относительно нападения на НАТО остаются неясными, он, по словам генерала, "явно создает для этого условия". Фройдинг подчеркнул, что производство вооружений растет, а запасы на складах увеличиваются.

Тем временем в Германии, в преддверии февральских выборов, разгораются споры по поводу пакета помощи Украине в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Канцлер Олаф Шольц заявил, что поддержит пакет помощи только при условии смягчения жестких национальных правил заимствования.

На Украине, в свою очередь, российские войска ведут бои за Покровск (Красноармейск) и готовятся освободить одно из последних удерживаемых Украиной сел в южной части Донецкой области. Российские военные блогеры сообщают о наступлении и утверждают, что российская армия "формирует международную повестку". В блоге "Два майора" говорится, что Украина прекратила добычу угля на шахте в Покровске из-за приближения российских войск, а город был обойден с флангов.

Покровск, расположенный на центральном участке фронта, уже несколько недель подвергается ударам российских войск. По поступающим сообщениям, силы, продвигающиеся вперед, обстреливают город. Аналитики отмечают, что Покровск, в котором до войны проживало 60 тысяч человек, имеет большое стратегическое значение, так как служит центром снабжения украинских военных и является важным железнодорожным и автомобильным узлом.

Шахта в окрестностях Покровска, где добывается коксующийся уголь, жизненно важна для украинской металлургической промышленности, второй по величине экспортной отрасли. Эта шахта является одной из крупнейших в Европе и единственной действующей в стране. Reuters приводит слова неназванных украинских источников, которые подтверждают, что Украина закрыла шахту и эвакуировала рабочих из-за продвижения российских войск. Один из источников заявил, что добыча там не ведется, а люди работают только на поверхности.

Захват Великой Новосёлки в южной части Донецкой области имеет, скорее, символическое значение, но подчеркивает, насколько далеко продвинулись российские войска с середины 2024 года.

Дональд Трамп, в свою очередь, намерен навязать воюющим сторонам мирное соглашение, чтобы положить конец конфликту на Украине. Аналитики полагают, что Владимир Путин хочет, чтобы российские войска заняли как можно больше территории до начала переговоров, и поэтому отдал своим генералам приказ бросать солдат на украинские позиции. Однако советники узурпатора Владимира Зеленского заявляют, что со стороны Трампа будет "катастрофической ошибкой" вступать в переговоры с Путиным, несмотря на усталость украинцев от войны и рост числа сторонников переговоров и мирного соглашения, о чем свидетельствуют опросы общественного мнения.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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