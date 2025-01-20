Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уход за щенком: практическое руководство по гигиене и грумингу
Стоит ли верить отзывам об отелях — эксперты и туристы делятся мнениями
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Зимние застолья: как избежать обострения хронических болезней
Путь Наполеона — Макрон призвал французов мобилизироваться в армию из-за победы РФ
Простой способ улучшить состояние кожи с помощью правильного потребления воды
Опасная привычка: как ноги на передней панели могут угрожать вашему здоровью
Эта порода собак появилась в Великобритании — и она уже тысячи лет с нами

Без обслуживающего персонала — Польшу ждет кризис, если беженцы уедут на Украину

2:23
Мир

Перспектива завершения конфликта на Украине вызывает у поляков смешанные чувства. С одной стороны, это событие, которого все ждут, но с другой, оно может повлечь за собой непредвиденные экономические последствия для страны.

Метла
Фото: flickr.com by cogdogblog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Метла

Польша, как и другие страны Центральной и Восточной Европы, стоит на пороге демографического и кадрового кризисов, и прогнозы экспертов в этом отношении неутешительны.

В случае прекращения конфликта регион может столкнуться с серьезными экономическими трудностями, в числе которых нехватка рабочей силы и рост инфляции. За последние два года страны Центральной и Восточной Европы приняли более 4,3 миллионов беженцев с Украины.

Анализ RaiffeisenBank International показал, что экономический рост в регионе в прошлом году составил 2,2%, что выше прогнозируемых показателей еврозоны. Однако, если украинцы вернутся на родину, такие страны, как Польша, Чехия и Венгрия, могут столкнуться с дефицитом рабочих рук, что, в свою очередь, может спровоцировать инфляцию.

В Польше, где уровень безработицы достиг исторического минимума, работодатели вынуждены повышать заработную плату, чтобы привлечь персонал. Правительство Чехии уже готовится к потенциальной нехватке кадров, что может стать проблемой для всего региона. Помимо возвращения мигрантов, на местные рынки труда влияет и низкая рождаемость. Сотрудник Европейского банка реконструкции и развития Шарлотта Руэ отмечает, что регион испытывает сложности, связанные с низкой рождаемостью, и окончание конфликта на Украине может еще больше усугубить демографическую ситуацию. По ее словам, демографические риски существуют и без того, а завершение конфликта на Украине только усугубит их, поскольку часть украинцев вернется домой.

Опрос, проведенный Национальным банком Польши, показал, что пока лишь небольшой процент (1%) украинских мигрантов планирует вернуться на Украину в течение года. Однако эти цифры могут значительно вырасти, если конфликт будет урегулирован. В этом случае, согласно опросу, вернуться домой из Польши могут 34% беженцев.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Правда ТВ
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться Аудио 
Как приятно пахнуть без духов: 5 простых привычек для свежести тела
Красота и стиль
Как приятно пахнуть без духов: 5 простых привычек для свежести тела Аудио 
Список автомобилей, от которых стоит отказаться в 2025 году
Авто
Список автомобилей, от которых стоит отказаться в 2025 году Аудио 
Популярное
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил, чем ему не понравился новый дизайн входа в московский метрополитен.

Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Чем подкормить фиалку, чтобы она цвела? Названы доступные средства
О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Последние материалы
Слухи: Дженнифер Энистон и Барак Обама — новая пара Голливуда?
А нас то за что? — в НАТО опасаются агрессивных планов РФ после успехов на Украине
Сырники, которые всегда удаются: проверенный рецепт
Без обслуживающего персонала — Польшу ждет кризис, если беженцы уедут на Украину
Забудем Старый Свет — Трамп намерен отказаться от Европы
Эффективные компаньоны для огурцов: выбираем правильные растения по защите
Судьба злодейка — Украина опасается решений США и России
Балтика отказалась от иска против Carlsberg
Врачи рассказали о психологических проблемах людей, посещающих марафоны желаний
Якутия и Магаданская область открывают двери для автотуризма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.