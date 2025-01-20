Без обслуживающего персонала — Польшу ждет кризис, если беженцы уедут на Украину

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Перспектива завершения конфликта на Украине вызывает у поляков смешанные чувства. С одной стороны, это событие, которого все ждут, но с другой, оно может повлечь за собой непредвиденные экономические последствия для страны.

Фото: flickr.com by cogdogblog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Метла

Польша, как и другие страны Центральной и Восточной Европы, стоит на пороге демографического и кадрового кризисов, и прогнозы экспертов в этом отношении неутешительны.

В случае прекращения конфликта регион может столкнуться с серьезными экономическими трудностями, в числе которых нехватка рабочей силы и рост инфляции. За последние два года страны Центральной и Восточной Европы приняли более 4,3 миллионов беженцев с Украины.

Анализ RaiffeisenBank International показал, что экономический рост в регионе в прошлом году составил 2,2%, что выше прогнозируемых показателей еврозоны. Однако, если украинцы вернутся на родину, такие страны, как Польша, Чехия и Венгрия, могут столкнуться с дефицитом рабочих рук, что, в свою очередь, может спровоцировать инфляцию.

В Польше, где уровень безработицы достиг исторического минимума, работодатели вынуждены повышать заработную плату, чтобы привлечь персонал. Правительство Чехии уже готовится к потенциальной нехватке кадров, что может стать проблемой для всего региона. Помимо возвращения мигрантов, на местные рынки труда влияет и низкая рождаемость. Сотрудник Европейского банка реконструкции и развития Шарлотта Руэ отмечает, что регион испытывает сложности, связанные с низкой рождаемостью, и окончание конфликта на Украине может еще больше усугубить демографическую ситуацию. По ее словам, демографические риски существуют и без того, а завершение конфликта на Украине только усугубит их, поскольку часть украинцев вернется домой.

Опрос, проведенный Национальным банком Польши, показал, что пока лишь небольшой процент (1%) украинских мигрантов планирует вернуться на Украину в течение года. Однако эти цифры могут значительно вырасти, если конфликт будет урегулирован. В этом случае, согласно опросу, вернуться домой из Польши могут 34% беженцев.