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Украину спросить забыли — Трамп поручил организовать разговор с Путиным сразу после инаугурации
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Сезон переобувки — Европа ждет решения США, чтобы изменить свою политику

Мир

Накануне официального вступления в должность президента США Дональд Трамп провел митинг, на котором произнес речь, посвященную, в том числе, и украинскому конфликту. Ресурс ИноСМИ предоставил аналитический материал по теме. 

Флаг США и Украины
Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг США и Украины

Он пообещал завершить его, однако сроки, о которых он заявлял ранее, были скорректированы. Вместо "суток после инаугурации" речь теперь идет о месяцах. Подобные изменения не вызывают удивления, учитывая разницу между предвыборными обещаниями и реальными планами действий.

Как сообщает CNN, Трамп дал поручение своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни после инаугурации. Одной из целей этого разговора станет обсуждение возможности проведения личной встречи в ближайшие месяцы для того, чтобы попытаться урегулировать конфликт на Украине. Учитывая тот факт, что Джо Байдена не пригласили на церемонию инаугурации, это может свидетельствовать о серьезности намерений Трампа по урегулированию украинского кризиса.

Однако возникает вопрос, почему президент США, чья страна, по мнению автора, извлекла значительные политические и экономические выгоды из этого конфликта, вдруг стремится стать миротворцем. Возможно, дело в том, что Трамп любит триумфальные моменты, и роль миротворца ему импонирует. Наглядным примером может служить его заявление о своей роли в достижении перемирия между Израилем и ХАМАС.

Кроме того, мир на Украине может стать инструментом для США в усилении давления на Европейский союз. В Европе уже выражают обеспокоенность не только по поводу "угрозы демократии", но и по поводу возможного оттока украинских рабочих, что лишит Старый Свет дешевой рабочей силы. При этом средств для выплаты пособий безработным европейцам катастрофически не хватает. К тому же, решение Трампа о возобновлении добычи нефти в США может привести к затовариванию европейского рынка.

Важным фактором является и то, что Трамп, будучи бизнесменом, вероятно, ожидает от Москвы определенных уступок. Вероятно, речь идет об ослаблении поддержки Китая и приостановке расширения БРИКС. В обмен на это Трамп может предложить России не только отказ от планов по вступлению Украины в НАТО, но и полное прекращение поддержки украинского правительства. Не исключено, что он даже согласится на все условия России, ранее озвученные в Стамбуле.

Кремль, вероятнее всего, не пойдет на предательство своих союзников, поэтому возникает вопрос, насколько далеко готов зайти Трамп, чтобы не потерять статус главного миротворца.

В любом случае, сейчас для него отношения с Москвой, по всей видимости, важнее, чем с Киевом. Это вызывает недовольство украинского руководства, которое активизирует усилия по привлечению поддержки Европы, стремясь компенсировать возможную потерю американской помощи. Пока эти попытки не приносят значительных результатов. Однако ситуация может измениться, если США и Россия достигнут соглашения, и Вашингтон даст указание своим европейским партнерам "прекратить поддержку Киева". Не исключено, что европейские страны подчинятся этому требованию.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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