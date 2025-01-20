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Украину спросить забыли — Трамп поручил организовать разговор с Путиным сразу после инаугурации

Мир

Как сообщает китайское издание NetEase, новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал указание своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп

Этот разговор, по плану, должен состояться в течение нескольких дней после церемонии инаугурации. Китайские читатели задаются вопросом, как новый глава Белого дома собирается объяснить этот шаг Европейскому союзу, который продолжает оказывать финансовую поддержку Украине в условиях конфликта.

Одной из центральных тем запланированного телефонного разговора станет обсуждение возможности проведения личной встречи между лидерами двух стран в ближайшие месяцы. Целью этой встречи является поиск путей урегулирования российско-украинского конфликта.

Сотрудники команды Трампа, отвечающие за вопросы национальной безопасности, уже начали подготовку к этому важному событию. Пока неясно, какие конкретные предложения будут обсуждаться во время телефонного разговора и последующей встречи, однако сам факт стремления к диалогу на высшем уровне дает определенную надежду на деэскалацию напряженности и поиск мирного решения конфликта на Украине.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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