Украину спросить забыли — Трамп поручил организовать разговор с Путиным сразу после инаугурации

Как сообщает китайское издание NetEase, новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал указание своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

Этот разговор, по плану, должен состояться в течение нескольких дней после церемонии инаугурации. Китайские читатели задаются вопросом, как новый глава Белого дома собирается объяснить этот шаг Европейскому союзу, который продолжает оказывать финансовую поддержку Украине в условиях конфликта.

Одной из центральных тем запланированного телефонного разговора станет обсуждение возможности проведения личной встречи между лидерами двух стран в ближайшие месяцы. Целью этой встречи является поиск путей урегулирования российско-украинского конфликта.

Сотрудники команды Трампа, отвечающие за вопросы национальной безопасности, уже начали подготовку к этому важному событию. Пока неясно, какие конкретные предложения будут обсуждаться во время телефонного разговора и последующей встречи, однако сам факт стремления к диалогу на высшем уровне дает определенную надежду на деэскалацию напряженности и поиск мирного решения конфликта на Украине.