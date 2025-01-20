Золотой век Америки, снова — заявления Трампа на инаугурации

4:39 Your browser does not support the audio element. Мир

47-й президент Соединенных Штатов принес присягу, поклявшись защищать Конституцию, под сводами Капитолия — того самого здания, которое два года назад, 6 января 2021 года, штурмовали его сторонники, пытаясь помешать утверждению результатов выборов, на которых победил Джо Байден.

Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп в 2018 году

Дональд Трамп, приступивший к исполнению своих обязанностей 20 января, в своей первой речи жестко раскритиковал деятельность своего предшественника и пообещал начать "золотой век Америки", положив "конец упадку". Сразу после официальной церемонии вступления в должность новый президент сделал ряд заявлений в ротонде Капитолия в Вашингтоне.

В частности, он подтвердил, что намерен ввести режим "чрезвычайного положения" на границе с Мексикой и депортировать "миллионы преступников" обратно в страны их происхождения. Ожидалось, что в течение дня он подпишет ряд указов, воплощающих его предвыборные обещания.

Белый дом распространил информацию о том, что Соединенные Штаты выйдут из Парижского соглашения по климату. Эта страна, уступающая по уровню загрязнения окружающей среды лишь Китаю, уже покидала соглашение на короткий срок во время первого президентского срока Трампа, но Джо Байден впоследствии объявил о возвращении США к участию в нем.

Трамп, открыто выражающий скептицизм по поводу климатических изменений, также пообещал стимулировать развитие добычи нефти и газа. "Сверли, детка, сверли" ("Копай, детка, копай"), — эта фраза снова прозвучала в его инаугурационной речи.

Джо Байден заранее помиловал членов своей семьи. Незадолго до передачи полномочий Дональду Трампу демократ, в порядке превентивной меры, помиловал трех своих братьев и сестер, а также супругов двух из них.

В своем заявлении Байден оправдался, объяснив этот шаг тем, что его семья подвергалась постоянным нападкам и угрозам, мотивированным исключительно желанием нанести удар по нему, что, по его мнению, является "наихудшим проявлением предвзятой политики". Он также добавил, что не видит оснований полагать, что эти атаки прекратятся.

На церемонии инаугурации присутствовали как представители технологических гигантов, так и лидеры крайне правых сил. На почетных местах в зале собрались мультимиллиардеры из сферы высоких технологий. Помимо неизменного Илона Маска, были замечены главы Amazon Джефф Безос, Meta* Марк Цукерберг и Apple Тим Кук. В политических рядах присутствовали такие одиозные фигуры, как крайне правый премьер-министр Италии Джорджия Мелони, французы Марион Марешаль и Эрик Земмур, британец Найджел Фарадж и один из лидеров немецкой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.

Из-за ожидавшихся холодов церемония инаугурации прошла в закрытом помещении. Вместо традиционного проведения на огромной эспланаде торгового центра, церемония инаугурации транслировалась в Capital One Arena — спортивном комплексе в самом центре Вашингтона, способном вместить около 20 000 человек.

Там же состоялся и парад, в котором изначально планировалось участие 7500 человек. Дональд Трамп пообещал присоединиться к зрителям после официальной церемонии приведения к присяге. Этот исторический день завершился вечером серией традиционных балов, на которых было запланировано три выступления нового президента-республиканца.

Система безопасности на инаугурации была усилена беспрецедентно. Для обеспечения порядка было мобилизовано около 25 000 полицейских и военнослужащих, возведено 48 километров заграждений, на крышах зданий были размещены снайперы, а в небе кружили беспилотники.

Секретная служба, отвечающая за безопасность высокопоставленных лиц, охарактеризовала меры безопасности как "несколько более строгие", чем на предыдущих инаугурациях, что обусловлено "более напряженной обстановкой". Во время предвыборной кампании на Дональда Трампа было совершено несколько покушений, в том числе одно во время митинга, в результате которого он получил ранение в ухо.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ