Человечество вымирает — названа страна, способная потерять 96% населения

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Бывший президент компании "Киевстар", известный бизнесмен Петр Чернышев, выразил обеспокоенность в средствах массовой информации по поводу значительного снижения уровня рождаемости во многих странах мира.

Фото: unsplash.com by Тобиас Зилс херрцетт, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ пешеходы

По его словам, темпы сокращения населения настолько велики, что даже приток мигрантов не способен компенсировать убыль, что приводит к возникновению беспрецедентных вызовов для современной цивилизации.

Демографы подтверждают обоснованность этих опасений. Они акцентируют внимание на показателе, именуемом "уровень воспроизводства населения". Для сохранения численности населения на текущем уровне этот коэффициент должен превышать 2,1 ребенка на одну женщину. В настоящее время в большинстве государств мира данный показатель ниже критической отметки.

Эксперты провели несложные расчеты, согласно которым при коэффициенте рождаемости ниже 1,6 население сокращается вдвое уже через три поколения. Если же этот показатель опускается ниже 1,2, то через столетие численность населения уменьшается на 80%.

В Южной Корее коэффициент рождаемости составляет 0,75, в Китае — 1,10, в Польше и Испании — 1,12, в Японии — 1,16, на Украине — 1,22, в России — 1,42, в США — 1,60, в среднем по Евросоюзу — 1,69, а в Казахстане — 3,13. Южная Корея, где каждая третья женщина не имеет детей, стала символом демографической катастрофы. В 2024 году в стране было создано специальное министерство, занимающееся вопросами повышения рождаемости, однако кардинально изменить ситуацию пока не удается.

При сохранении текущих тенденций и без учета миграции население США может сократиться на 47%, Франции — на 46%, Германии — на 68%, Украины — на 76%, Италии — на 78%, Японии — на 81%, Китая — на 88%, Таиланда — на 89%. Аналогичные негативные процессы наблюдаются и в других странах, таких как Турция, Великобритания и Мексика.

Эксперты прогнозируют, что человеческая цивилизация может столкнуться с "катастрофическим коллапсом" уже к 2200 году. В связи с этим каждая страна должна предпринять исчерпывающие меры для улучшения показателей рождаемости.

Национальное статистическое бюро Казахстана сообщает о ежегодном снижении уровня рождаемости в стране. Если в 2013 году родилось 387 256 детей, то в 2023 году — 388 428. В последние годы Казахстан теряет былые темпы роста: если в 2021 году родилось 446 491 ребенок, в 2022 году — 403 893, то в 2023 году этот показатель снизился до 388 428. В 2024 году ситуация ухудшилась еще больше: уровень рождаемости снизился с 19,54 детей на 1000 человек в 2023 году до 18,47 в 2024 году.

За девять месяцев 2024 года в Казахстане родилось 278,7 тысячи детей, при этом число умерших составило 99,5 тысячи человек. Естественный прирост населения составил всего 179,2 тысячи человек. Наиболее высокий уровень рождаемости зафиксирован в Туркестанской области (25,04 на 1000 населения), Мангистауской области (24,84) и Шымкенте (23,68).

Таким образом, к концу текущего столетия население планеты может сократиться на сотни миллионов человек. В этих условиях государства вступают в острую конкуренцию за трудоспособное население, создавая привлекательные условия для привлечения молодых людей. Это, в свою очередь, приведет к существенным изменениям в геополитической обстановке и к перестройке мирового порядка.