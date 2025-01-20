Тайный тоннель, соединяющий Мексику и США, нашёлся через соцсети

0:36 Your browser does not support the audio element. Мир

Благодаря социальной сети власти Мехико узнали о существовании секретного тоннеля между США и Мексикой.

Фото: commons.wikimedia.org by Sj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тоннель

300-метровый тоннель только на мексиканской стороне спрятали в системе ливневой канализации. Его оборудовали освещением, вентиляцией и укрепили для предотвращения обрушений.

Мексиканские военные заявили, что этот тоннель строили не менее года. Местные власти не знали о нем, пока не увидели его расположение из обсуждений торговцами людьми в соцсетях. Теперь тоннель должны засыпать, пишет KP. RU.

Уточнения

Ме́ксика — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.

