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Тайный тоннель, соединяющий Мексику и США, нашёлся через соцсети

0:36
Мир

Благодаря социальной сети власти Мехико узнали о существовании секретного тоннеля между США и Мексикой.

Тоннель
Фото: commons.wikimedia.org by Sj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тоннель

300-метровый тоннель только на мексиканской стороне спрятали в системе ливневой канализации. Его оборудовали освещением, вентиляцией и укрепили для предотвращения обрушений.

Мексиканские военные заявили, что этот тоннель строили не менее года. Местные власти не знали о нем, пока не увидели его расположение из обсуждений торговцами людьми в соцсетях. Теперь тоннель должны засыпать, пишет KP. RU.

Уточнения

Ме́ксика — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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