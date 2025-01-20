Украинцы в Польше создают своё мини-государство: к чему это приведёт?

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинские мигранты, которые проживают в Польше, начали создавать там свое параллельное общество. Об этом пишет EADaily.

Фото: wikimapia by Witia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Варшава

Оказалось, что они посещают там только своих украинских врачей, ходят в свои кафе и рестораны, в общем живут только "рядом с поляками".

В материале сказано, что эта опасная тенденция может привести к созданию двух параллельных обществ. Украинский мигрант Александр Пестриков рассказал, как все происходит на сегодняшний день.

"В крупных городах и так называемых престижных ЖК создают целые анклавы под названием "маленький Киев", где много квартир покупают состоятельные украинцы, и начинают развиваться в этом районе услуги, специально предоставляемые для таких жильцов. Это естественным образом щиплет глаза — конечно, это зависть, но и тревога, что другая культура, иногда грубо, аннексирует пространство и навяжет свои правила, язык, обычаи", — отметил он.

Он добавил, что украинцы в Варшаве могут решить все свои жизненные вопросы без необходимости изучения польского языка. А подача заявления на получение польского гражданства украинцами — вопрос времени.

Уточнения

Варша́ва (пол. Warszawa, МФА: МФА: ) — столица и крупнейший по численности населения город Польши.



