Одесситы угрожают убить мэра: причиной стал торт с российскими книгами

Торт с российскими книгами на столе у мэра Одессы вызвал бурю эмоций со стороны местных жителей. Они даже угрожают чиновнику убийством.
Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил 60-летний юбилей. Ему приготовили торт, который запустил волну хейта. Оказалось, что одесситов разозлили изображения на десерте.
Снимок торта даже завирусился в сети. На нем разместили съедобные книги российских писателей. Многие одесситы уже пожелали смерти мэру. Оказалось, что дело не только в книгах на торте. Жителям Одессы не понравился и формат празднования юбилея, который мэр города уж слишком щедро отметил, сообщает KP. RU.
Местные жители уверены, что чиновник не должен был устраивать такое торжество, учитывая обстановку в стране.
Оде́сса (укр. Одеса [ɔˈdɛsɐ]) — город на юге Украины в Северном Причерноморье, административный центр Одесской области и Одесского района.
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