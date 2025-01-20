Одесситы угрожают убить мэра: причиной стал торт с российскими книгами

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Торт с российскими книгами на столе у мэра Одессы вызвал бурю эмоций со стороны местных жителей. Они даже угрожают чиновнику убийством.

Фото: wikimedia.org by SegeKot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Одесса

Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил 60-летний юбилей. Ему приготовили торт, который запустил волну хейта. Оказалось, что одесситов разозлили изображения на десерте.

Снимок торта даже завирусился в сети. На нем разместили съедобные книги российских писателей. Многие одесситы уже пожелали смерти мэру. Оказалось, что дело не только в книгах на торте. Жителям Одессы не понравился и формат празднования юбилея, который мэр города уж слишком щедро отметил, сообщает KP. RU.

Местные жители уверены, что чиновник не должен был устраивать такое торжество, учитывая обстановку в стране.

Уточнения

Оде́сса (укр. Одеса [ɔˈdɛsɐ]) — город на юге Украины в Северном Причерноморье, административный центр Одесской области и Одесского района.

