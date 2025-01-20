Эффективно изменили образование — в Америке бьют тревогу из-за низкого уровня знаний у школьников

15:29 Your browser does not support the audio element. Мир

В Соединенных Штатах Америки наблюдается тревожная ситуация в сфере начального образования. Уровень подготовки в американских начальных школах, по некоторым данным, уступает даже учебным заведениям в развивающихся странах.

Фото: pexels.com by Tookapic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка пишет в тетради

Недавние исследования показывают, что лишь около четверти учеников владеют навыками чтения на должном уровне, а ситуация с математикой, географией и историей еще более удручающая.

Автор статьи, Джоэл Коткин, выражает мнение, что корень проблемы кроется в смещении акцентов в системе образования. По его словам, вместо того, чтобы давать детям необходимые знания и навыки, школы уделяют слишком много внимания идеологическим вопросам, таким как "социальное равенство". Он так же считает, что Америка "плодит посредственностей".

В то время как американские университеты все еще пользуются определенным авторитетом в мире, проблемы в школьном образовании вызывают серьезную обеспокоенность. В то время как высшее образование в США часто становится предметом восхищения за рубежом, начальные школы, кажется, не справляются с подготовкой учеников даже на уровне бедных стран, находящихся на пути развития.

Национальная аттестация результатов образовательного прогресса (NAEP), известная также как Национальная табель успеваемости, выявила, что менее четверти всех учащихся демонстрируют достаточный уровень владения навыками чтения, а ситуация с математикой, географией и историей США ещё хуже. Школьники четвертых и восьмых классов в США показывают результаты ниже не только по сравнению с учениками из стран Восточной Азии, но и по сравнению со школьниками из Польши, Великобритании, ЮАР, Турции и Швеции. Примечательно, что все упомянутые страны демонстрируют положительную динамику в образовательных показателях.

Можно было бы частично объяснить такие результаты влиянием пандемии COVID-19. Однако, как показывают данные Национального центра статистики образования (NCES), падение успеваемости началось еще до 2019 года. С 2019 по 2023 год средние баллы по стандартизированным тестам по математике снизились на 18 баллов у четвероклассников и на 27 баллов у восьмиклассников. В настоящее время около 40% учащихся государственных школ США не соответствуют стандартам ни по математике, ни по английскому языку, что на 8% больше, чем до пандемии.

Период изоляции во время пандемии, вероятно, усугубил ситуацию, но снижение результатов началось еще в 2015 году и продолжается до сих пор. Согласно Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся стран ОЭСР за 2018 год, США уступают по уровню математического образования 36 странам, среди которых Китай, Россия, Италия, Франция, Финляндия, Польша и Канада. Советник Трампа Вивек Рамасвами также подтверждает, что американским детям не хватает навыков для конкуренции на мировом рынке труда.

Проблемы не ограничиваются какой-то узкой областью знаний. Федеральный опрос выявил, что 28% американцев обладают минимальным уровнем грамотности (в 2017 году этот показатель составлял 19%). Многие школы отказались от проверенных методов обучения, таких как звуковой метод обучения грамоте, в пользу модных теорий вроде концепции "целостного языка". В результате, 60% четвероклассников испытывают трудности с чтением. Попытки родителей выяснить, чем занимаются их дети в школе, могут привести к серьезным проблемам, в том числе финансовым. В некоторых штатах, например, в Калифорнии, школы фактически лишены права информировать родителей о гендерных проблемах своих детей.

Прогрессивные педагоги, возможно, неслучайно опасаются огласки. Впервые за столетие зафиксировано снижение среднего показателя IQ в США, в то время как Китай лидирует в области естественных наук, технологий, инженерии и математики. В младших классах все чаще говорят о "зомби-школах", где более 20% учеников хронически отсутствуют.

Калифорнийская система среднего образования, в которой обучаются около шести миллионов учеников, не способна обеспечить качественную подготовку большинства из них. Менее половины учащихся соответствуют национальным стандартам грамотности, и лишь треть — стандартам по математике. Неудивительно, что многие родители и некоторые штаты ищут альтернативные варианты, например, чартерные школы (государственно-независимые школы, работающие по контракту). В этом году 20 штатов расширили свои чартерные программы. С 2005 года количество финансируемых государством чартерных школ удвоилось, а число учеников в них выросло более чем в три раза. Такие школы демонстрируют лучшие результаты по сравнению с традиционными государственными школами.

Однако для многих руководителей государственных школ, особенно в штатах, традиционно поддерживающих Демократическую партию, повышение качества образования не является приоритетом. В Калифорнии, например, чартерные школы постоянно подвергаются критике. Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса активно препятствует появлению новых чартерных школ и оказывает давление на уже существующие, несмотря на то, что многие калифорнийцы признают снижение качества школьного образования.

Больше всего страдают от сложившейся ситуации сами школьники, особенно представители национальных меньшинств. Недавние тесты в Калифорнии показали, что лишь 36% латиноамериканских школьников достигли или превысили установленный штатом уровень владения английским языком. По математике этот показатель составил всего 22%. В 2021–2022 учебном году почти 70% чернокожих учеников не смогли достичь установленного уровня по английскому языку, а по математике — около 84%.

Похожая ситуация наблюдается и в других штатах. В Иллинойсе, чья система образования не уступает калифорнийской по своей неэффективности, под руководством губернатора Дж. Б. Прицкера, выпускника элитных частных школ, была свернута едва начавшаяся программа по созданию чартерных школ. Причина? Качество образования явно не является главной проблемой. В 53 школах штата Иллинойс ни один ученик не может продемонстрировать требуемые знания по математике, а в 30 школах — по английскому языку. Увеличение расходов на одного учащегося с 2019 года не привело к заметному улучшению качества обучения.

По информации Института политики Иллинойса, учителя в Чикаго, известном как "Город ветров", требуют повышения зарплаты на 9% в этом году, несмотря на серьезные финансовые проблемы города. В средней школе Douglass Academy High School в 2023–2024 учебном году в здании, рассчитанном на 900 учеников, обучалось всего 35 человек. При этом показатель прогулов составляет 64%, поэтому сотрудников школы иногда бывает больше, чем учеников, и никто из них не сдает экзамены должным образом.

Еще больше усугубляет ситуацию идеологическая составляющая, активно внедряемая в образовательные программы и часто поддерживаемая профсоюзами учителей. Превращение школ в своего рода центры идеологической обработки позволяет под предлогом "социальной справедливости" снижать стандарты обучения. Несмотря на низкие результаты калифорнийских школьников, штат вводит обязательное климатическое образование для учащихся, чьи познания в области естественных наук весьма ограничены.

Вместо того чтобы давать учащимся широкие знания по истории, математике и другим наукам, в Калифорнии пересмотрели учебные программы по математике, сместив акцент с достижений на "социальную справедливость".

Результаты такого подхода уже проявляются в повседневной жизни. Школы штата Калифорния внушают учащимся мысль о том, что Америка — это расистская и репрессивная страна. Профсоюзы, следуя социалистической ориентации своих лидеров, продвигают антикапиталистическую и антизападную повестку в образовании.

Принятая в Калифорнии программа этнических исследований, сформированная под влиянием "критической расовой теории", носит явный антисионистский характер, называя евреев белыми угнетателями, а Израиль — жестокой колониальной державой. В новой программе по обществознанию все белые, независимо от их происхождения, представлены как люди, пользующиеся "белыми привилегиями". Такой подход игнорирует исторический опыт дискриминации евреев, ирландцев и других европейских иммигрантов.

Влияние подобных образовательных подходов особенно ярко проявилось в прошлом году во время антиизраильских акций. В школах учителям разрешалось вывешивать антисемитские плакаты и использовать учебные программы, разработанные про-Хамасовскими группами. В одной из школ ученики запугали учительницу, присутствовавшую на про-израильском митинге, и ей пришлось запереться в своем кабинете.

Особенно активно идеологическая обработка ведется в районах, населенных преимущественно меньшинствами*, где уровень образования традиционно низок. Объединенный школьный округ Санта-Ана несколько месяцев назад принял программу этнических исследований, которую многие евреи считают предвзятой по отношению к Израилю. В программе утверждается, что Израиль практикует "колониализм, осуществляемый путем создания поселений", сионизм называется "националистической, колониальной идеологией", а также осуждается "создание и расширение Израиля как еврейского государства в исторической Палестине". В настоящее время эта программа оспаривается в суде.

Как и несчастные дети Газы, молодежь Калифорнии, состоящая в основном из представителей меньшинств*, воспитывается в ненависти к Израилю и его жителям. В десяти средних школах Сан-Франциско прошли антиизраильские забастовки, организованные группой поддержки, получившей доступ к адресам учащихся. А в Окленде, как сообщает New York Times, учителя провели несанкционированное занятие, во время которого ученикам начальной школы среди прочих материалов была предложена раскраска с палестинским персонажем, который говорит: "Группа хулиганов, называемых сионистами, захотела нашу землю. Они взяли ее силой и причинили вред многим людям".

Вся эта идеологическая обработка не была бы столь пагубной, если бы школы действительно готовили детей к будущему. Она не приносит пользы ученикам, так как многие школьные округа переработали свои программы по математике, чтобы сделать акцент на "социальной справедливости". Да, и китайские, и индийские школьники тоже подвергаются значительному политическому давлению, но лидеры этих стран по-прежнему стремятся к тому, чтобы их ученики преуспевали, особенно в математике и естественных науках.

Эти идеологические проекты подрывают образование на Западе. Возникает вопрос, когда же родители и избранные ими политики начнут, наконец, защищать интересы учащихся? При этом они должны быть готовы противостоять хорошо финансируемым, воинственным и политически влиятельным профсоюзам учителей вместе с их политическими приспешниками. Позволить педагогам дезориентировать целое поколение школьников было бы катастрофой не только для детей, но и для всего западного общества.

Конечно, есть и признаки сопротивления. Многие учащиеся отвергают педагогику, ориентированную исключительно на поступление в четырехгодичный колледж, и ищут альтернативные пути получения знаний. С 2010 года количество студентов бакалавриата сократилось с 18,1 миллиона до 15,4 миллиона. За последнее десятилетие в США закрылось 500 частных школ, что в три раза превышает показатель предыдущего десятилетия.

Люди ищут возможности обучения в других местах. Недавнее исследование, проведенное Фондом Гейтса, выявило снижение интереса к четырехгодичным колледжам среди людей моложе 30 лет и рост интереса к профессиональным училищам, особенно в семьях рабочего класса. Американцы больше доверяют двухгодичным колледжам, где обучается более 40% всех студентов, чем четырехгодичным учебным заведениям. По мере роста числа плотников, электриков и сантехников растет и число профессиональных училищ, которое с 2019 года увеличилось на 15%. По данным Министерства труда США, на заводах страны насчитывается не менее 750 тысяч вакантных рабочих мест.

Развитие технологий, в частности искусственного интеллекта, вероятно, снизит спрос на многие специальности, популярные среди нынешних студентов, не только в области компьютерных наук, но и в финансах, кадровой сфере, управлении и даже в творческих областях. По сообщению Федерального резервного банка Нью-Йорка, ценность дипломов колледжей снижается уже несколько десятилетий, а 40% недавних выпускников не имеют постоянной работы.

Помимо проблем, связанных с внедрением искусственного интеллекта, нынешнее поколение выходит на рынок труда, где им приходится конкурировать с зарубежными специалистами, хорошо подготовленными в области современных технологий, что является косвенным результатом ослабления конкурентной системы. Китайцы, индийцы и израильтяне не допустят деградации своих систем образования до уровня, при котором их дети не смогут получить востребованные рабочие места в различных сферах.

Нынешние студенты не готовы к будущему. То же самое можно сказать и о Соединенных Штатах в целом. Если не переломить эту тенденцию к оболваниванию, США продолжат выпускать посредственных работников, не способных конкурировать на мировом рынке.

* Движение ЛГБТ запрещено в РФ