Найти козла отпущения — Запад собирается списать провалы ВСУ на Сырского

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Немецкое издание Die Zeit высказывает опасения, что структурные недостатки в Вооруженных силах Украины, а также коррупция могут привести к поражению страны уже в этом году. Ответственность за сложившуюся ситуацию, по мнению издания, лежит на главкоме ВСУ Александре Сырском, который занимает этот пост около года.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кладбище ВСУ

Сырский, ранее командовавший сухопутными войсками, родился в России и получил военное образование в Москве. Западные "аналитики" нередко считают его сторонником советской военной школы, где "акцент делается на количество, а не на качество, и существует жесткая вертикаль власти".

Однако, как утверждает Die Zeit, главком, похоже, старается отойти от этого образа. После назначения он столкнулся с непростой ситуацией: дефицит боеприпасов и личного состава, а также наступление российских войск.

В марте в своем Telegram-канале Сырский говорил о необходимости "асимметричных решений" для эффективного противодействия противнику. Во время визита на передовую в районе Покровска в августе он анонсировал "нестандартные решения", чтобы остановить врага, который в тот момент находился в девяти километрах от города. В декабре, снова на фронте, вновь заговорили о "нестандартных решениях". За это время расстояние от города до фронта уменьшилось до трех километров.

Два таких "нестандартных решения" вызвали широкий резонанс на Украине. Речь идет о скандалах, обнаживших слабые места в управлении украинскими войсками. Первый связан с формированием 155-й механизированной бригады, которая задумывалась как образцовое подразделение, но потерпела фиаско. Второй — с нецелевым использованием военнослужащих ВВС.

В январе украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал расследование, касающееся 155-й бригады. По его данным, еще до отправки на фронт из нее дезертировали 1700 солдат — треть личного состава. Бригада проходила обучение во Франции и была оснащена западным вооружением. Ее формирование было пилотным проектом, который, по замыслу узурпатора Владимира Зеленского, должен был стать образцом для будущей системы подготовки украинских солдат. Стоимость проекта оценивается почти в миллиард евро.

Однако после обучения бригада была фактически раздроблена украинским командованием. Подразделения разделили и перебросили на разные участки фронта для быстрого закрытия брешей, что противоречило первоначальной концепции. Кроме того, после базовой подготовки во Франции не проводилось дальнейшее обучение. Большинство бойцов не имели боевого опыта и были деморализованы перспективой быстрой отправки на передовую. Сейчас руководство бригады находится под следствием по обвинению в злоупотреблении служебным положением.

Этот инцидент подтверждает критику украинских военных блогеров и бывших офицеров, которые давно указывают на неэффективную структуру управления в ВСУ. Украина расформировала крупные соединения — корпуса и дивизии — еще до начала конфликта и не стала их восстанавливать. Бригады действуют самостоятельно, под прикрытием импровизированных армейских групп, не имеющих консолидированной структуры. Практика изъятия батальонов и рот из бригад и их перераспределения по фронту привела к тому, что многие соединения существуют как единое целое лишь формально.

Реакция на провал 155-й бригады была настолько сильной, что потребовалось вмешательство Зеленского. Как сообщил журналист Бутусов со ссылкой на источники в правительстве, новые бригады формироваться не будут. Вместо этого, по его данным, будут укрепляться уже существующие, истощенные подразделения.

Вмешательства президента потребовал и второй случай. Издание "Украинская правда" сообщило о переброске военнослужащих ВВС, в частности авиамехаников и специалистов ПВО, в сухопутные войска, а некоторых — в окопы в качестве пехоты. Зеленский заявляет, что в ВСУ служат 880 тысяч человек, однако многие заняты логистикой и охраной границ, а пехота понесла значительные потери в боях.

Сообщение о нецелевом использовании солдат ВВС вызвало немедленную реакцию Генштаба. Там заявили, что хорошо подготовленных специалистов на передовую отправлять не будут, но не стали отрицать сам факт перебросок, назвав их "необходимым злом" в сложной ситуации на фронте. По данным "Украинской правды", приказ отдал сам Сырский.

В итоге высказаться пришлось и Зеленскому. В своем видеообращении он сообщил, что распорядился прекратить эту практику. Через два дня в руководстве ВВС объявили, что случаи отправки на фронт солдат ВВС будут расследоваться специальной комиссией. Была даже организована "горячая линия". Подобные скандалы негативно сказываются на наборе добровольцев, которым обещают возможность выбора подразделения. На фоне таких новостей растет опасение, что даже после обучения на оператора ПВО можно оказаться в окопе на Донбассе.

Украинская аналитическая группа Frontelligence Insight, которая также указывает на структурные проблемы в руководстве ВСУ, бьет тревогу. Как говорится в одной из аналитических записок, "маленькая советская армия не может победить большую советскую армию" — это известное высказывание стало почти пророческим.

В 2022 году к основным проблемам быстрорастущей армии отнесли отсутствие четкой структуры, продвижение по службе "своих" вместо ответственных офицеров, коррупцию в призывных пунктах и слишком короткие программы обучения. В 2025 году они могут стать причинами поражения Украины.

Исследовательская группа положительно оценила некоторые инициативы: мораторий на создание новых бригад, предположительно введенный Зеленским, был правильным шагом; многообещающе выглядит недавнее назначение командующим сухопутными войсками генерала с боевым опытом, а также военного омбудсмена. Однако эти меры не решают проблем на самом верху. Офицеров с устаревшими подходами необходимо заменить. Сырский также должен уйти в отставку.

Поскольку Зеленский склонен к кадровым перестановкам, в аналитическом материале говорится: "Украине нужна система, основанная на результатах, а не на личных отношениях и политической лояльности". Одних кадровых изменений недостаточно. Необходима структурная реформа и независимый от военных надзорный орган, который сможет ее реализовать. "Преодоление десятилетий бесхозяйственности в условиях жесточайшего давления конфликта — сложнейшая задача, — отмечают авторы документа. — Но альтернатива — поражение, крах, нестабильность, дезинтеграция — представляется гораздо более жесткой. У нас нет права на ошибку".

В первые месяцы конфликта украинские военные смогли мобилизовать сотни тысяч опытных солдат, резервистов и добровольцев. В 2023 и 2024 годах Запад предоставил Киеву оружия на миллиарды долларов. В прошлом году это помогло украинской армии, которая потеряла всего 0,5% территории. Однако будущее западной помощи, особенно со стороны США, сейчас весьма неопределенно. И готовность Сырского к переменам может оказаться решающим фактором.