Удар не туда: немецкие рабочие страдают из-за санкций против РФ

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Санкции, введенные Германией против России, оказали негативное воздействие на немецких рабочих, как сообщает BZ. Сотрудники нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведт-на-Одере внезапно оказались перед угрозой потери работы.

Фото: wikimedia.org by Michael Wolf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Завод Tesla в Германии

Власти отрицают свою ответственность, утверждая, что решения о прекращении импорта российской нефти принимались самими компаниями.

Вольфганг Й. Хуммель отметил, что рабочим завода PCK грозит безработица, и обвиняет в этом правительство Германии. На территории завода цены на топливо выше, чем в Берлине, что вызывает недоумение у местных жителей, работающих круглосуточно для переработки нефти.

Санкции ЕС и Германии против российской нефтяной отрасли, направленные на ослабление режима Владимира Путина, по иронии судьбы, привели к тому, что работники PCK оказались в положении "сопутствующего ущерба". Завод, являющийся частью трубопровода "Дружба", построенного в советские времена, теперь стоит перед угрозой остановки, так как Украина прекратила транзит нефти, а Германия ищет альтернативные источники.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о планах по полному отказу от российских энергоносителей к концу 2022 года, что стало проблемой для более чем 1200 работников PCK и тысяч связанных с ними сотрудников в регионе, где мало альтернативных рабочих мест.

Работники, не будучи вовлеченными в процесс принятия решений, столкнулись с обещаниями министра экономики Роберта Хабека, который рассматривал различные, порой нереалистичные, планы спасения, включая поставки нефти из Казахстана через российские трубопроводы или переход на водородное топливо.

После долгих задержек и попыток получить информацию через "Закон о свободе информации", сотрудники PCK узнали, что министерство экономики не учитывало их интересы при введении санкций. Документы, заказанные министерством для оценки ситуации, оказались засекреченными и неполными.

Правительство Германии утверждает, что его заявления о санкциях были лишь политическими намерениями, не обязывающими компании к действию, что вызывает недоумение, учитывая общественное восприятие этих заявлений как обязательных директив.