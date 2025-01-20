Зачистка от Трампа — ряд высокопоставленных чиновников США теряют свои посты

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Сразу несколько американских чиновников сообщили, что десятки высокопоставленных дипломатов покидают Государственный департамент США в понедельник в полдень, после получения соответствующих указаний от помощников новоизбранного президента Дональда Трампа.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

Эти вынужденные отставки, направленные на окончательный разрыв с администрацией Джо Байдена, приводят к уходу из дипломатической службы опытных и заслуженных сотрудников, в числе которых Джон Басс, занимавший пост заместителя госсекретаря по вопросам управления и временно исполнявший обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам, а также Джефф Пайатт, помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам. Чиновники, пожелавшие остаться анонимными, объяснили, что это связано с обсуждением кадровых решений в преддверии инаугурации.

Требование об отставке, являющееся прерогативой любой новой администрации, свидетельствует о стремлении Трампа быстро изменить тон и состав Госдепартамента, поскольку он намерен перестроить мировую дипломатическую шахматную доску после четырех лет правления президента Джо Байдена. Ключевыми приоритетами внешней политики Трампа являются введение масштабных тарифов на товары как союзников, так и противников, прекращение конфликта на Украине, укрепление хрупкого перемирия между Израилем и ХАМАС, а также депортация миллионов нелегальных иммигрантов.

Представитель переходной команды Трампа заявил, что вполне естественно, что команда ищет чиновников, разделяющих взгляды президента Трампа о приоритете интересов страны и американских рабочих. Он добавил, что необходимо исправить множество ошибок, и для этого нужна команда, нацеленная на достижение общих целей.

Государственный департамент воздержался от комментариев.

В пятницу команда Трампа уведомила многих штатных сотрудников министерства, занимающих должности помощников министров и другие руководящие посты, что их услуги больше не потребуются с понедельника.

Некоторые вступающие в должность президенты предпочитают сохранять на руководящих должностях больше профессиональных дипломатов до тех пор, пока выбранные ими политические назначенцы не будут утверждены Сенатом. Трамп же, напротив, распорядился назначить более 20 "руководителей высшего звена" для работы в различных подразделениях, где на этой неделе освобождаются руководящие должности. Некоторые из этих чиновников занимали важные посты в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности во время первого срока Трампа, а некоторых отозвали с пенсии, сообщили информированные источники.

Впервые о назначении высокопоставленных сотрудников бюро сообщило Fox News. Об уходе Басса и других ключевых сотрудников ранее не сообщалось.

Трамп выступал за ликвидацию так называемого "глубинного государства" — федеральных чиновников, которые, по его мнению, недостаточно лояльны и препятствуют реализации его планов. Он обещал отменить защиту прав для тысяч государственных служащих, и этот шаг, как ожидается, вызовет серьезные юридические споры.

Кандидат Трампа на пост госсекретаря, сенатор Марко Рубио (республиканец от штата Флорида), заявил, что Госдепартаменту необходимо ставить во главу угла программу Трампа "Америка прежде всего", и пообещал вернуть ведомству былое влияние. На слушаниях по утверждению его кандидатуры на прошлой неделе Рубио заявил, что за последние 20 лет при нескольких администрациях влияние Госдепартамента уменьшилось, и подчеркнул, что ведомство должно участвовать в принятии решений и быть источником креативных идей и эффективной реализации.

Один из высокопоставленных чиновников, которого попросили уйти в отставку, сообщил, что был готов работать и дальше, чтобы помочь заполнить пробелы, но подчеркнул, что решение остается за Трампом. Он добавил, что все должны пожелать успеха новой команде.

Второй дипломат, получивший уведомление об отставке, сказал, что команда Трампа подошла к этому вопросу профессионально, дав понять, что просьба не носит личного характера. Он пояснил, что новая администрация хочет видеть на этих должностях людей, с которыми они уже работали и которые им хорошо известны.

Одним из таких чиновников является Лиза Кенна, возглавлявшая разведывательное подразделение Госдепартамента — Бюро разведки и исследований. Кенна работала исполнительным секретарем тогдашнего госсекретаря Майка Помпео. Ожидается, что она вновь займет эту должность, а также будет временно исполнять обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам. Последняя должность — одна из самых сложных в ведомстве, поскольку подразумевает руководство региональными бюро, охватывающими все регионы мира, от Азии до Латинской Америки, от Африки до Европы. Один из чиновников отметил, что обе эти должности требуют полной занятости.

Кенна не ответила на запрос о комментарии.