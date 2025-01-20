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Возрождение американской мечты — Трамп хочет остановить крах Америки

2:54
Мир

Накануне своего возвращения в Белый дом Дональд Трамп выступил перед восторженными сторонниками в Вашингтоне, пообещав действовать "с исторической скоростью и силой", чтобы положить конец периоду, который он назвал "американским упадком".

Трамп
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Трамп

Выступая перед тысячами людей, собравшихся на городской арене Capital One, Трамп заявил, что с полудня следующего дня начнется новая эра американской мощи, процветания, достоинства и гордости, ознаменовав завершение четырехлетнего периода упадка. Он подчеркнул свое намерение действовать решительно и быстро, чтобы устранить все кризисы, с которыми, по его словам, сталкивается страна.

Это выступление стало первым публичным появлением Трампа в Вашингтоне после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники штурмовали Капитолий, пытаясь оспорить результаты президентских выборов, на которых победил Джо Байден.

В своей речи Трамп коснулся многих ключевых тем своей предвыборной кампании, обеспечивших ему победу. Он говорил об открытых границах, росте преступности и распространении радикально-левых идей, а также анонсировал ряд указов, которые планирует подписать сразу после инаугурации.

Под аплодисменты собравшихся Трамп пообещал, что все радикальные и, по его выражению, нелепые указы администрации Байдена будут отменены в течение нескольких часов после его вступления в должность.

Среди обещанных им мер — указы о депортации иммигрантов, отмена ограничений на добычу нефти и газа, помилование участников событий 6 января, ограничение участия трансгендерных спортсменов в соревнованиях и сворачивание программ, направленных на обеспечение многообразия.

В отличие от событий четырехлетней давности, воскресный митинг был наполнен атмосферой ликования среди сторонников Трампа, которые, как они надеются, станут свидетелями кардинальных изменений в Америке во время его второго президентского срока.

Элизабет Ноттингем, 59-летний консультант по энергетике, приехавшая из Оклахомы в Вашингтон, поделилась своим впечатлением от планов Трампа, в частности, от его намерения подписать сто указов в первый же день. Она выразила уверенность, что это будет иметь большое значение.

Ноттингем также отметила, что речь Трампа укрепила ее оптимизм в отношении того, что его возвращение в Белый дом положительно скажется на жизни простых американцев. Она подчеркнула, что, будучи владелицей малого бизнеса, а не представителем 1% самых богатых людей, она уверена, что президент Трамп сохранит низкие налоги и предпримет все необходимые шаги для поддержки экономики.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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