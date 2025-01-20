Судьбоносные решения — Трамп заявил об исторических указах в первый день срока

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Дональд Трамп, выражая свою радость по поводу возвращения в Белый дом, заявил о намерении действовать "с исторической скоростью и силой", подготовив целый ряд указов, касающихся нелегальной иммиграции, прав трансгендеров и других вопросов, важных для правого крыла.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

На триумфальном "митинге победы" в Вашингтоне, собравшем тысячи сторонников на спортивной арене, Трамп провозгласил победу и пообещал сделать страну сильнее, чем когда-либо. Его выступление, наполненное характерным хвастовством, спорными утверждениями и громкими заявлениями, заложило основу для его инаугурации и последующего популистского натиска.

Новоизбранный 47-й президент заявил, что с первого же дня начнет действовать с беспрецедентной скоростью и решимостью, чтобы устранить все кризисы, стоящие перед страной. Он пообещал, что все радикальные и, по его мнению, неразумные указы администрации Байдена будут отменены в течение нескольких часов после его вступления в должность. Он иронично заметил, что просмотр телевизора в этот день будет особенно увлекательным. Также он отверг предложение растянуть подписание указов на несколько недель, настояв на том, что все будет сделано в первый же день.

Как и во время предвыборной кампании, Трамп уделил особое внимание проблеме нелегальной иммиграции, представляя США как страну с открытыми границами, осажденную жестокими преступниками, освобожденными из иностранных тюрем, в частности, из Конго. В подтверждение своих слов он продемонстрировал видео, на котором, как утверждалось, были запечатлены преступления, совершенные лицами без документов.

Трамп заверил, что к заходу солнца вторжение в страну прекратится. Он добавил, что меры по обеспечению безопасности границ, которые он изложит в своем инаугурационном обращении, станут самой решительной и масштабной попыткой восстановить контроль над границами за всю историю.

Он подтвердил свое предвыборное обещание начать крупнейшую в истории США кампанию по депортации, в результате которой будут высланы миллионы иммигрантов. Операция такого масштаба, по всей видимости, займет годы и потребует значительных финансовых затрат.

Это мероприятие стало первым крупным выступлением Трампа в Вашингтоне после его речи 6 января 2021 года, предшествовавшей штурму Капитолия США его сторонниками. Трамп заявил о намерении помиловать многих из более чем 1500 человек, осужденных или обвиненных в связи с этими событиями, назвав их "заложниками". Он выразил уверенность, что все присутствующие на арене будут рады его решению по "заложникам J6".

Предшествующий инаугурации митинг значительно отличался от подобных мероприятий предыдущих президентов. Тысячи людей выстроились в очередь у арены "Кэпитал Уан", несмотря на холодную, пасмурную и снежную погоду. На одежде присутствующих можно было увидеть надписи "Сделаем Америку снова великой", "За Бога, за оружие" и "Гордый J6er" (отсылка к 6 января).

Под аплодисменты и скандирование "США! США!" Трамп спустился по лестнице под звуки своей фирменной предвыборной песни Ли Гринвуда "Боже, благослови Америку". Он стоял на красной ковровой дорожке, окруженный флагами баскетбольной и хоккейной команд, хотя верхний ярус арены был заполнен не полностью. Он дал обещание "вернуть нашу страну".

Избранный президент объявил, что в полдень занавес опустится на четырех годах упадка Америки, и начнется новый день американской силы, процветания, достоинства и гордости.

Далее он заявил, что именно ему принадлежит заслуга в освобождении заложников из Газы и возвращении TikTok американским пользователям. Он безосновательно утверждал, что "победил в голосовании молодежи" благодаря своей поддержке в приложении. Хотя в 2024 году Трамп и увеличил свою долю голосов молодежи, он все равно уступил эту демографическую группу Камале Харрис.

Трамп сообщил о своем поручении военным создать систему противоракетной обороны "Железный купол". Он также заявил о намерении "искоренить радикальные идеологии" в вооруженных силах и показал видео, в котором сцены издевательств сержанта-инструктора из фильма "Цельнометаллическая оболочка" чередовались с кадрами, на которых были изображены трансгендерные люди, якобы связанные с администрацией Байдена-Харрис.

Под одобрительные возгласы толпы Трамп заявил, что "вышвырнет из школ теорию критической расы и трансгендерное безумие" и что это будет сделано в первый же день. Он также пообещал не допускать мужчин к участию в женских видах спорта.

Он поделился своими планами посетить Лос-Анджелес в пятницу, чтобы оценить ущерб от лесных пожаров, в результате которых погибли по меньшей мере 27 человек и был уничтожен крупнейший городской район Калифорнии за последние 40 лет.

Трамп также пообещал снять "чрезмерную секретность" с правительственных документов, что, по всей видимости, является отсылкой к федеральному обвинению в его адрес в связи с хранением секретных документов после ухода с поста. Он заявил о намерении опубликовать секретные документы, касающиеся убийств Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего.

На митинге также выступил Илон Маск, самый богатый человек в мире, который, как сообщается, потратил 200 миллионов долларов на поддержку Трампа на выборах и возглавляет рабочую группу по сокращению государственных расходов.