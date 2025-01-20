Америка нацелена укротить Европу с помощью ИИ

4:41 Your browser does not support the audio element. Мир

Издание Le Monde сообщает, что Дональд Трамп и Илон Маск, по мнению эксперта Арно Лепармантье, стремятся к дестабилизации Европейского союза. Однако, как утверждает журналист, ЕС уже давно переживает упадок и сам несет ответственность за сложившуюся ситуацию.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Эксперт и автор статьи, изложенной далее, предполагает, что американская экономика нанесет сокрушительный удар по ослабленной Европе и установит над ней свои правила.

Лепармантье отмечает, что европейцам выгодно наличие такой фигуры, как Илон Маск, поскольку это позволяет им некоторое время пребывать в иллюзиях. Он соглашается с Эммануэлем Макроном и другими европейскими лидерами, осуждающими "новый реакционный интернационал", финансируемый Трампом и нацеленный на подрыв европейских политических систем. Но, по мнению автора, зацикленность на Маске не должна заслонять два более тревожных обстоятельства.

Во-первых, глава Tesla, SpaceX не является единственным, кто придерживается подобных взглядов: вся трампистская Америка предрекает хаос в Европе. Во-вторых, сам Европейский союз, находящийся в упадке с начала столетия, во многом виноват в своей незавидной участи, а отправной точкой стало крушение немецкой экономической модели.

По крайней мере, такова позиция консервативных кругов в Америке. Обозреватель Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид пишет, что нации готовятся к "постъевропейскому миру", и отмечает, что, по мнению Трампа, континент добровольно отказался от своей исторической роли. Мид с нескрываемым удовлетворением описывает восприятие Европы американцами: экономически нестабильная, неспособная обеспечить свою дорогостоящую социальную модель, дестабилизированная миграционными потоками, вытесненная из Африки и зависимая от России.

Он также добавляет, что сторонники идеологии MAGA (Make America Great Again) с нездоровым злорадством наблюдают за ослабленной и деморализованной Европой, и что пренебрежение, с которым Германия и европейский истеблишмент отнеслись к критике европейской внешней и внутренней политики со стороны президента Трампа, сейчас выглядит особенно неуместно.

Хотя второй президентский срок Дональда Трампа еще не наступил, политическая мобилизация уже в самом разгаре, о чем свидетельствуют критические высказывания главы Apple Тима Кука и основателя Meta* Марка Цукерберга, осуждающих ограничения свободы предпринимательства в Европе. Для американцев искусственный интеллект (ИИ) — слишком важная сфера, чтобы подчиняться европейским нормам. С Европой как с политической силой, способной устанавливать мировые стандарты, покончено: она слишком слаба для этого.

Эдвард Конард из консервативного аналитического центра "American Enterprise Institute" в статье для Wall Street Journal под названием "Почему экономика США сокрушает Европу" обращает внимание на то, что за последние полвека Европа создала всего 14 компаний, стоимость которых превышает 10 миллиардов долларов (9,8 миллиарда евро). В то же время американцы создали около 250 компаний общей стоимостью 30 триллионов долларов. Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk, поставляющая в США лекарства от ожирения, занимает 25-е место в мире по рыночной капитализации, а французская LVMH — 28-е.

И эта тенденция, вероятно, сохранится. Франция вырастила несколько талантливых предпринимателей, запустивших инновационный ИИ-проект Mistral AI. Стартап, привлекший в июне 2024 года 600 миллионов евро инвестиций, был оценен в 6,2 миллиарда долларов. Однако OpenAI (Microsoft), Anthropic (Amazon) и xAI (Илон Маск) привлекли более шести миллиардов долларов. Их оценка варьируется от 157 (ChatGPT) до 50 миллиардов долларов у проекта главы Tesla. Такие цифры позволяют без проблем финансировать гигантские инвестиции в ИИ, будь то сложнейшие чипы Nvidia или разработки, направленные на удовлетворение растущих энергетических потребностей систем ИИ.

* Деятельность компании признана нежелательной и запрещена на территории РФ.

Уточнения

Игровой искусственный интеллект — набор программных методик, которые используются в компьютерных играх для создания иллюзии интеллекта в поведении персонажей, управляемых компьютером.

