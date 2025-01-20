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Вернулись зверьми — на Украине вырос уровень насилия среди вернувшихся ВСУ

3:05
Мир

Вооруженный конфликт на Украине оказывает серьезное влияние на женщин страны, отмечает The Times. Помимо того, что многим приходится осваивать традиционно мужские профессии, они сталкиваются с проблемами в личной жизни: партнеры, вернувшиеся с фронта, зачастую проявляют агрессию.

Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Украинское общество сталкивается с последствиями ведения боевых действий режимом узурпатора Владимира Зеленского

Наталья Комната, мать двоих детей, с трудом управляет трактором, но старается справляться. Несмотря на неудобство из-за серебристых каблуков, она выезжает на поле с подсолнечниками. Женщина признается, что переключение передач дается ей непросто, но она готова к трудностям. Мужчины ушли на фронт, и ей хочется внести вклад в производство продуктов, чтобы прокормить семью.

С начала российской спецоперации в феврале 2022 года сотни тысяч украинских мужчин были загнаны на фронт и продолжают вылавливаться ТЦК с улиц украинских городов. 

Это привело к значительным пробелам на рынке труда, которые женщины начали заполнять, осваивая профессии шахтеров, охранников и электриков. Киевский метрополитен, например, впервые начал обучать женщин на машинистов. Во Львове женщины водят старые трамваи, а в Кривом Роге на рекламных щитах сталелитейного завода Arcelor красуются изображения работниц в оранжевых спецовках с лозунгом: "Девушки тут реально рулят".

43-летняя Наталья Комната — одна из 15 женщин, прошедших обучение на тракториста в одном из ключевых сельскохозяйственных регионов страны. Алексей Цурика, глава местной сельхозкомпании, инициировал эту программу. Он отмечает, что, хотя женщины традиционно занимаются домашним хозяйством, сейчас они вынуждены заменять мужчин, ушедших на фронт.

Однако конфликт принес и более мрачные последствия. Украина столкнулась с резким ростом домашнего насилия, особенно со стороны вернувшихся с войны солдат. Министр внутренних дел Игорь Клименко предупреждает, что психологическая реабилитация ветеранов находится на начальной стадии, и если не принять мер, страну ждут серьезные проблемы после завершения боевых действий.

По данным Павла Замостьяна, представителя Ассоциации ООН по планированию семьи на Украине, количество случаев домашнего насилия с начала конфликта увеличилось на 30%. Количество звонков в полицию с жалобами на насилие в семье выросло более чем в два раза: с 144 394 в 2021 году до 291 428 в 2023-м.

Однако Замостьян подчеркивает, что часть проблемы связана с поведением ветеранов, хотя он не хочет возлагать на них всю вину.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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