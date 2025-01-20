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Европейский взрыв — немецкий посол бьет тревогу из-за возвращения Трампа

2:16
Мир

Сотрудники посольства Германии в Вашингтоне выражают серьезные опасения в связи с возможной сменой власти в США, сообщает Die Welt. Хотя Берлин официально воздерживается от критики, внутренние документы немецкого дипломатического представительства рисуют тревожную картину будущего при президентстве Дональда Трампа.

трамп
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
трамп

В частности, отмечается, что новый глава Белого дома может стремиться к концентрации власти, подрыву демократических институтов и усилению контроля над медиа.

Согласно конфиденциальному отчету, подготовленному послом Германии в США Андреасом Михаэлисом, администрация Трампа планирует внести радикальные изменения в политическую систему страны. В документе, датированном 14 января, подчеркивается, что будущий президент может стремиться к ослаблению роли Конгресса и федеральных штатов, что приведет к нарушению принципа разделения властей. Это, в свою очередь, может повлечь за собой утрату независимости законодательных органов, правоохранительных структур и средств массовой информации.

Особое внимание в докладе уделяется роли крупных технологических компаний, которые, по мнению авторов, могут получить значительное влияние на государственные процессы. Упоминается, что Илон Маск, советник Трампа, уже активно участвует в борьбе с критиками и неугодными медиа. Также отмечается, что уголовное преследование может стать инструментом политической борьбы, а контроль над Министерством юстиции и ФБР будет использоваться для реализации таких целей, как массовые депортации и обеспечение юридической неприкосновенности Трампа.

Авторы документа обращают внимание на центральную роль Верховного суда США в предстоящих внутриполитических конфликтах. Несмотря на недавнее расширение полномочий президента, даже самые скептически настроенные наблюдатели считают, что судебная система сможет предотвратить наихудшие сценарии. Однако в условиях возможного принятия чрезвычайных распоряжений и развертывания внутренних войск для выполнения полицейских функций ситуация может стать критической.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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