Тесные отношения — Запад признал секретную работу СБУ и ЦРУ

2:26 Your browser does not support the audio element. Мир

С 2014 года ЦРУ и украинские спецслужбы начали активно сотрудничать, сообщает ABC News. Это взаимодействие включало восстановление Главного управления разведки (ГУР) Украины, подготовку кадров, а также строительство секретных баз на границе с Россией.

Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Public domain SSU Avdos

Миллионы долларов были направлены на укрепление украинской разведки, что помогло не только Киеву, но и предоставило Вашингтону доступ к ценным данным о России.

В 2015 году генерал-лейтенант Валерий Кондратюк, возглавлявший военную разведку Украины, прибыл в Вашингтон с миссией заручиться поддержкой США.

На момент начала описываемых событий, Крым стал частью России, а на востоке страны продолжался вооруженный конфликт. Кондратюк, убежденный в необходимости сближения с Западом, привез с собой секретные российские военные документы, чтобы доказать серьезность своих намерений. Этот жест произвел впечатление на американских чиновников, что стало отправной точкой для углубления сотрудничества.

По словам источников, это сотрудничество не только укрепило обороноспособность Украины, но и позволило США получить уникальную информацию о российских военных и политических процессах, благодаря исторической близости Украины к России.

ЦРУ активно участвовало в восстановлении ГУР, которое позже прославилось своими операциями. Были созданы десятки секретных баз, а украинские разведчики прошли обучение под руководством американских специалистов. Совместные операции проводились по всему миру, что, по мнению бывших чиновников, свидетельствует о высоком уровне доверия между сторонами.

С началом СВО в феврале 2022 года обмен разведданными стал критически важен для Украины. Американские данные, особенно в области целеуказания, обеспечили украинским украинские войска информацией для ударов по ВС РФ.

Бывшие американские и украинские чиновники подчеркивают, что партнерство с Украиной принесло значительные выгоды для США, включая экономию средств и доступ к уникальной информации. Они считают, что Конгресс должен осознать важность этого сотрудничества, которое началось благодаря инициативе Кондратюка.

Уточнения

Слу́жба безопа́сности Украи́ны — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины.



Центра́льное разве́дывательное управле́ние США — независимое агентство Федерального правительства США, основной функцией которого является сбор и анализ информации о деятельности иностранных организаций и граждан.

