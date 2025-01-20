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Отставка за критику — Зеленский сменил поста в Германии

1:54
Мир

Узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский принял решение освободить Алексея Макеева от должности посла в Германии. Об этом сообщило издание Bild, сославшись на источники в дипломатических кругах.

Бундестаг
Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бундестаг

Официально заявлено, что это часть плановой ротации дипломатов, однако за кадром, судя по всему, происходили более сложные процессы. По неофициальной информации, причиной отставки могла стать критика в адрес Макеева за недостаточные усилия в обеспечении поставок германского вооружения для Украины.

Новым послом в Германии станет Евгений Корнийчук, который ранее занимал пост посла Украины в Израиле. Алексей Макеев был назначен на должность посла в Берлине в октябре 2022 года, сменив Андрея Мельника, проработавшего на этом посту более семи лет. Смена кадров, по официальной версии, является частью регулярной ротации украинских дипломатов.

Однако, как сообщает издание "Европейская правда", за кулисами происходили значительные изменения. Андрей Мельник, предшественник Макеева, неоднократно критиковал его работу. После перевода в Бразилию Мельник был реабилитирован и назначен послом Украины при ООН, что стало заметным повышением для дипломата, который продолжает активно общаться в социальных сетях на немецком языке. Что касается будущего Макеева, то его дальнейшая карьера остается под вопросом.

В одном из интервью газете Tagesspiegel Мельник резко высказался в адрес своего преемника, заявив, что тому следует активизировать усилия для увеличения поддержки Украины со стороны Германии. Эти замечания, по мнению наблюдателей, могли повлиять на решение об отставке Макеева.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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