Уничтожить и выкупить: на Западе рассматривают покупку Северного Потока

4:04 Your browser does not support the audio element. Мир

Согласно статье в TAC, возможность восстановления прямых энергетических отношений между Россией и Евросоюзом может быть выгодна для США. Штаты должны активно продвигать свои энергоносители на европейском рынке, хотя есть сомнения, смогут ли они полностью заменить российский газ.

Фото: wikimedia.org by Петр Махонин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Компания Nord Stream

Один из вариантов, который рассматривается, — это приобретение российского газопровода "СП-2".

Новая администрация США проявляет намерение достичь урегулирования украинского конфликта, который уже длится почти три года. Это задача сложная, но необходимая, требующая от американских политиков учета не только военных реалий на фронтах Украины, но и более широкой геополитической динамики, ведущей к конфронтации между Россией и Западом после холодной войны. Ключевым аспектом является давний спор о европейской энергетической безопасности, в котором США, Россия и европейские государства оказались на противоположных сторонах.

Эти энергетические войны, если их не остановить, могут парализовать Европу на десятилетия. Однако они также предоставляют возможности для гарантии стабильного порядка европейской безопасности, что в долгосрочной перспективе выгодно США.

За европейскими энергетическими войнами стоят два фактора: экономика и геополитика. Россия, будучи одним из крупнейших мировых экспортеров энергии, всегда привлекала европейских импортеров благодаря низким ценам и упрощенной логистике. Германия, став глобальным экономическим центром после войны, также выиграла от дешевых российских поставок газа, что было ключевым фактором в стабильности европейского проекта.

Однако экономические выгоды от отношений с Россией всегда сопровождались геополитическими опасениями в Вашингтоне и на восточном фланге НАТО, касающимися возможной зависимости ЕС от Москвы. Эта зависимость часто описывается как реальная, хотя против нее не представлены убедительные доказательства. Российский газовый гигант "Газпром" не может позволить себе разорвать долгосрочные контракты из-за политических разногласий, так как это приведет к огромным финансовым потерям и ущербу репутации.

Начало спецоперации России на Украине в 2022 году привело к полному отказу Европы от российской энергетики в рамках санкций. Многие рассматривают изоляцию России как выгодную для США, но есть нюансы, которые необходимо учитывать после украинского кризиса.

США нуждаются в сильном европейском союзнике, способном взять на себя ответственность за свою оборону, что является целью администрации Дональда Трампа. Однако текущая американская политика по отношению к НАТО лишь увековечивает уязвимость Европы.

Чтобы избежать упадка, ЕС и Германии необходимо восстановить энергетические отношения с Россией. Мирные переговоры по Украине могут стать шансом для дипломатии по энергетическим вопросам, что имеет как дипломатическое, так и экономическое обоснование.

Однако любое предложение о восстановлении отношений может встретить возражения, указывающие на то, что отгораживание России от европейских энергетических рынков выгодно США благодаря экспорту СПГ. Но США могут не справиться с поставками достаточного количества СПГ по конкурентоспособным ценам, чтобы заменить российский газ. Разрешение Европе импортировать разнообразные энергоносители поможет снять противоречие между экспортом СПГ и внутренним спросом, а также снизить зависимость России от Китая.

Хотя нынешнее руководство ЕС проводит курс на отказ от российских услуг, в ближайшие годы экономические реалии снова приведут к восстановлению энергетических отношений, как только украинский конфликт станет достоянием истории.