Смена приоритетов: в США уменьшается "заукраинское" лобби

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В американском Конгрессе наблюдается сокращение числа законодателей-республиканцев, поддерживающих Украину, что подчеркнуто в статье из Washington Examiner. Особое внимание уделяется тому, что Майк Тернер, бывший глава Комитета по разведке, был не только снят с должности, но и полностью отстранен от работы в комитете.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джо Байден

Республиканская партия пересматривает состав комитетов и вводит новых председателей для нового Конгресса, в результате чего проукраинская фракция в Палате представителей понесла значительные удары. Ранее Украина имела поддержку со стороны троицы республиканцев, возглавлявших ключевые комитеты: Майкл Маккол в Комитете по иностранным делам, Майк Тернер в Комитете по разведке и Майк Роджерс в Комитете по вооруженным силам. Теперь только Роджерс сохранил свой пост.

Вместо Маккола и Тернера назначены Брайан Маст и Рик Кроуфорд, которые выступили против последнего пакета финансовой помощи Украине. Спикер Майк Джонсон, приняв решение отстранить Тернера от работы в комитете, также не объяснил причин своего действия. Чтобы заполнить вакансию, были выбраны Кроуфорд, Грег Стьюб и Илай Крейн, также голосовавшие против помощи Украине.

Джейсон Кроу, демократический член Палаты представителей из Колорадо, выразил свое разочарование по поводу этих изменений. Он назвал Тернера давним другом и превосходным работником, подчеркнув, что в республиканской фракции происходят стремительные изменения. Кроу отметил, что вместо "республиканцев-традиционалистов и рейганитов" теперь в рядах партии преобладают сторонники политики изоляции.

В апреле 2024 года большинство республиканцев голосовали против пакета помощи Украине, однако он был принят благодаря одобрению всех демократов. С приходом республиканцев к большинству в обеих палатах конгресса и победой на выборах президента, шансы Украины на значительные объемы дополнительной помощи снизились.

Кроуфорд аргументировал свой отказ поддерживать финансовую помощь, выражая обеспокоенность по поводу собственных экономических трудностей в США. Группа бывших председателей ранее поддерживала поддержку Украины со стороны президента и призывала к более активной политике в отношении использования оружия, предоставленного украинским вооруженным силам.

Они критиковали Байдена за ограничения на удары в тыл российских войск и назвали это "полумерой". В своем заявлении от мая 2024 года они призвали к более решительным действиям, утверждая, что политика Байдена затягивает конфликт и лишает Украину возможностей для успешного противостояния.

Уточнения

Конгре́сс США (англ. United States Congress) — законодательный орган, один из трёх высших федеральных органов государственной власти США.

