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Мир и миропорядок — аналитики о приходе Трампа к власти

4:18
Мир

Совпадение даты инаугурации Дональда Трампа с началом Всемирного экономического форума в Давосе вызвало беспокойство в Европе. Бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин сравнил Трампа с астероидом, несущимся к Земле, и предположил, что влияние экс-президента США станет главной темой обсуждения на форуме.

Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года
Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

Известно, что Трамп делал заявления о новых тарифах, захвате Канады, Гренландии и Панамского канала, а также об участии США в европейской обороне при условии увеличения военного бюджета европейских стран и сокращения их положительного сальдо в торговле с США.

Ведрин и другие аналитики отмечают непредсказуемость Трампа, его склонность к торгам и внезапным переменам во внешней политике. Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон сравнил работу в администрации Трампа с игрой в пинбол.

Одним из ключевых вопросов Давосского форума станет ситуация на Украине. Несмотря на заявления Трампа о возможности быстрого урегулирования конфликта, мало кто верит в это. Украина, как отмечают эксперты, постепенно проигрывает, и переговоры о прекращении огня могут начаться уже весной.

Однако условия перемирия остаются под вопросом. Президент России Владимир Путин, несмотря на экономические трудности, перевел экономику на военные рельсы, рассматривая конфликт как противостояние с Западом. По словам Заки Лаиди, консультанта бывшего главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Путин стимулирует контрактную службу в армии, которая составляет 70% российских войск, в то время как доля призывников составляет всего 7%.

Лиана Фикс из Совета по международным отношениям в Вашингтоне считает, что Путин чувствует свое преимущество и видит ослабление решимости Запада поддерживать Украину. Даже если он согласится на переговоры по просьбе Трампа, он вряд ли пойдет на безоговорочное прекращение огня и будет настаивать на жестких условиях.

Путин неоднократно заявлял, что не считает Украину независимым государством, и любые мирные соглашения должны учитывать "реалии на местах" и позицию России, озвученную в Стамбуле в 2022 году. Украина, по мнению Путина, должна отказаться от вступления в НАТО, стать нейтральной, сократить вооруженные силы и изменить законодательство в соответствии с российскими интересами. Вопрос о членстве Украины в ЕС остается открытым.

Лиана Фикс утверждает, что Путин стремится установить контроль над Украиной и ослабить НАТО. Американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что Путин хочет видеть Украину "кастрированной".

Немецкий эксперт Норберт Рёттген считает, что амбиции Путина выходят далеко за рамки Украины и представляют угрозу для Европы. Он подчеркивает необходимость усиления поддержки Киева, чтобы конфликт обернулся провалом для России.

Однако неясно, как добиться этого без значительного увеличения помощи Украине со стороны Европы. Европейские лидеры расходятся во мнениях об уровне российской угрозы и сталкиваются с экономическими трудностями. Ожидается, что Трамп потребует от Европы большей ответственности в поддержке Украины.

Рёттген считает, что незаинтересованность Трампа в многосторонних союзах перекладывает ответственность за европейскую безопасность на саму Европу, которая к этому не готова. Генсек НАТО Марк Рютте согласен с этим и призывает европейские страны перейти к "мышлению военного времени". Он планирует предложить увеличить военные расходы до 3-3,5% ВВП на саммите НАТО в Гааге.

Заки Лаиди считает необходимым сдерживание России, укрепление обороны и более тесное сотрудничество европейских стран. Рёттген поддерживает этот призыв и подчеркивает важность развития европейской оборонной промышленности как гаранта безопасности.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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