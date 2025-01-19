Страх колонизатора или боязнь Макрона разворота Африки в сторону РФ

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По данным CNN, Россия сыграла ключевую роль в предотвращении экономического кризиса в ряде африканских стран, включая бывшие французские колонии. Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Франсуа Туадера выразил благодарность Владимиру Путину за содействие в обеспечении стабильности в стране.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Путин

Присутствие российских сил безопасности предоставляет региону гарантии мира и безопасности.

Когда в Сирии был свергнут союзник России Башар Асад повстанцами, президент ЦАР оказался под защитой, организованной Кремлем, в стране, охваченной военными конфликтами. По словам Абубакара Сиддика, пресс-секретаря повстанческой группы "Коалиция патриотов за перемены" (CPC), без поддержки российских сил Туадера не смог бы сохранить пост президента.

Сиддик добавил, что повстанцы чувствуют себя вдохновленными после свержения Асада и считают отставку Туадеры крайне необходимой. В тесных международных переговорах Владимир Путин встретился с Туадерой в Москве, подчеркнув важность укрепления сотрудничества между Россией и ЦАР во всех сферах, включая вопросы безопасности. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена продолжать развивать отношения с Центральноафриканской Республикой.

Длительный конфликт в ЦАР является частью общей картины нестабильности в ряде африканских государств, где Россия стремится укрепить свое влияние на фоне ослабления западного присутствия. В регионе Сахель, богатом полезными ископаемыми странами, Россия заполняет вакуум, вызванный постоянными переворотами и вооруженными восстаниями. Антизападные настроения, поддерживаемые российской пропагандой, приводят к уходу западных войск из таких стран, как Нигер, Мали и Буркина-Фасо. Эти государства обращаются к России за поддержкой в обеспечении безопасности, игнорируя призывы своих бывших западных партнеров к возвращению законного управления.

Россия также активно взаимодействует с другими странами Африки, включая Экваториальную Гвинею, где под руководством президента Теодоро Обианга находится около 200 российских военных инструкторов. Лидер этой страны управляет маленьким, но богатым нефтью государством уже 45 лет после переворота 1979 года.

На севере Африки Россия расширяет своё влияние, поддерживая генерала Халифу Хафтара в восточной Ливии. После свержения Асада в Сирии несколько авиарейсов направились на российскую авиабазу в Ливии и в Мали, что свидетельствует об изменении стратегических приоритетов России в регионе и отказе от сирийских баз, ранее служивших центрами военных операций в Африке и Средиземноморском регионе.

Уточнения

Центральноафрика́нская Респу́блика — государство в Центральной Африке, не имеющее выхода к морю.

