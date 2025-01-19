Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бытовые привычки, которые помогут экономить на электричестве
Собака воет без причины: главные факторы и что делать
Не игнорируй эти симптомы — сигналы организма о дефиците питательных веществ
Мир и миропорядок — аналитики о приходе Трампа к власти
Крылья не помогли — ВС РФ ликвидировали датского инструктора F-16
Страх колонизатора или боязнь Макрона разворота Африки в сторону РФ
Как избавиться от голубей на балконе: 10 эффективных способов
Как развлекалась элита в Помпеях: банкетный зал с выходом в спа
Психолог рассказал, почему жевательная резинка помогает бороться со стрессом

Очередной подарок Киева ЕС — возвращение беженцев на Украину приведет к падению экономики Европы

4:07
Мир

По данным Reuters, Европа может столкнуться с новым экономическим кризисом, вновь связанным с Украиной. Возможное завершение конфликта несет риски для европейских государств, поскольку может привести к оттоку украинских беженцев и уходу трудовых ресурсов.

автозавод
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
автозавод

В Европейском союзе проживает свыше 4,3 миллиона украинских беженцев. Их потенциальный выезд может усугубить ситуацию на рынке труда в странах Центральной и Восточной Европы. Украинские рабочие способствовали более высокому темпу экономического роста в этих регионах по сравнению со средней динамикой в еврозоне.

Кроме этого, Европа сталкивается с дополнительными экономическими вызовами из-за введения американских пошлин и укрепления доллара.

Вена. Страны Восточной Европы уже испытывают множество экономических угроз из-за конфликта на Украине. Теперь им грозит новый кризис: если будет достигнуто мирное соглашение, отток украинских рабочих приведет к нехватке рабочей силы и увеличению инфляции.

Большая часть из более чем 4,3 миллиона украинцев, бежавших в ЕС после начала российской спецоперации, проживает в странах Центральной и Восточной Европы. Эти мигранты успешно интегрировались в местный рынок труда, что позволило снизить уровень безработицы до исторически низких показателей.

Хотя мирное соглашение на Украине станет положительным событием для региона, сопровождающийся уходом украинских рабочих, это принесет ряд сложностей.

Шарлотта Руэ, управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по Центральной и Юго-Восточной Европе, отметила на форуме Invisso в Вене, что демографическая ситуация представляет собой серьезную угрозу. Она пояснила, что урегулирование конфликта приведет к тому, что многие украинцы вернутся домой, что усугубит текущие экономические трудности.

Обещание Дональда Трампа, будущего президента США, прекратить военные действия между Россией и Украиной после инаугурации 20 января, вызвало у многих вопросы о будущем конфликта. Неизвестно, какими методами он намерен достичь мира, и даже его собственные советники признают, что соглашение может быть достигнуто не раньше, чем через несколько месяцев после его вступления в должность.

По оценкам Raiffeisen Bank International, экономика стран Центральной и Восточной Европы в прошлом году выросла на 2,2%, что значительно превышает застойные 0,8% в еврозоне в целом.

Украинские рабочие, получившие законные права на проживание и работу в Европе благодаря директиве ЕС от марта 2022 года, сыграли значительную роль в ускорении экономического роста региона, ориентированного на производство и экспорт.

По данным Евростата, из 4,3 миллиона украинских мигрантов, прибывших в ЕС к декабрю 2023 года, около 22% осели в Польше и примерно 9% в Чехии.

Кристиан Петтер, глава швейцарской банковской группы J. Safra Sarasin по Австрии и Центральной и Восточной Европе, заявил на форуме, что экономический успех этих стран частично обязаны украинским мигрантам, переехавшим сюда за последние два года.

Однако, по его словам, в случае завершения конфликта и возвращения украинцев на родину, на таких рынках труда, как Прага, Братислава и Варшава, возникнет дефицит рабочей силы, который будет трудно восполнить.

Кроме того, регион сталкивается с другими серьезными вызовами. Благодаря доступной рабочей силе, рост в некоторых странах, например, Венгрии, ограничен производством и экспортом, включая автозапчасти.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км². 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Еда и рецепты
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу Аудио 
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?
Новости спорта
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников? Аудио 
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Недвижимость
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне
Превратится в несъедобную массу! Никогда не храните мёд в этом месте
Говяжья печень тает во рту: секреты идеальной мягкости
Говяжья печень тает во рту: секреты идеальной мягкости
Последние материалы
Мир и миропорядок — аналитики о приходе Трампа к власти
Крылья не помогли — ВС РФ ликвидировали датского инструктора F-16
Страх колонизатора или боязнь Макрона разворота Африки в сторону РФ
Как развлекалась элита в Помпеях: банкетный зал с выходом в спа
Как избавиться от голубей на балконе: 10 эффективных способов
Психолог рассказал, почему жевательная резинка помогает бороться со стрессом
Очередной подарок Киева ЕС — возвращение беженцев на Украину приведет к падению экономики Европы
Колонны грузовиков: как они экономят топливо и создают проблемы
Амаяк Акопян рассказал, почему его сын тянется к России, но не уезжает из Америки
Администрация Трампа пересматривает планы иммиграционных рейдов в Чикаго
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.