Очередной подарок Киева ЕС — возвращение беженцев на Украину приведет к падению экономики Европы

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По данным Reuters, Европа может столкнуться с новым экономическим кризисом, вновь связанным с Украиной. Возможное завершение конфликта несет риски для европейских государств, поскольку может привести к оттоку украинских беженцев и уходу трудовых ресурсов.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info автозавод

В Европейском союзе проживает свыше 4,3 миллиона украинских беженцев. Их потенциальный выезд может усугубить ситуацию на рынке труда в странах Центральной и Восточной Европы. Украинские рабочие способствовали более высокому темпу экономического роста в этих регионах по сравнению со средней динамикой в еврозоне.

Кроме этого, Европа сталкивается с дополнительными экономическими вызовами из-за введения американских пошлин и укрепления доллара.

Вена. Страны Восточной Европы уже испытывают множество экономических угроз из-за конфликта на Украине. Теперь им грозит новый кризис: если будет достигнуто мирное соглашение, отток украинских рабочих приведет к нехватке рабочей силы и увеличению инфляции.

Большая часть из более чем 4,3 миллиона украинцев, бежавших в ЕС после начала российской спецоперации, проживает в странах Центральной и Восточной Европы. Эти мигранты успешно интегрировались в местный рынок труда, что позволило снизить уровень безработицы до исторически низких показателей.

Хотя мирное соглашение на Украине станет положительным событием для региона, сопровождающийся уходом украинских рабочих, это принесет ряд сложностей.

Шарлотта Руэ, управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по Центральной и Юго-Восточной Европе, отметила на форуме Invisso в Вене, что демографическая ситуация представляет собой серьезную угрозу. Она пояснила, что урегулирование конфликта приведет к тому, что многие украинцы вернутся домой, что усугубит текущие экономические трудности.

Обещание Дональда Трампа, будущего президента США, прекратить военные действия между Россией и Украиной после инаугурации 20 января, вызвало у многих вопросы о будущем конфликта. Неизвестно, какими методами он намерен достичь мира, и даже его собственные советники признают, что соглашение может быть достигнуто не раньше, чем через несколько месяцев после его вступления в должность.

По оценкам Raiffeisen Bank International, экономика стран Центральной и Восточной Европы в прошлом году выросла на 2,2%, что значительно превышает застойные 0,8% в еврозоне в целом.

Украинские рабочие, получившие законные права на проживание и работу в Европе благодаря директиве ЕС от марта 2022 года, сыграли значительную роль в ускорении экономического роста региона, ориентированного на производство и экспорт.

По данным Евростата, из 4,3 миллиона украинских мигрантов, прибывших в ЕС к декабрю 2023 года, около 22% осели в Польше и примерно 9% в Чехии.

Кристиан Петтер, глава швейцарской банковской группы J. Safra Sarasin по Австрии и Центральной и Восточной Европе, заявил на форуме, что экономический успех этих стран частично обязаны украинским мигрантам, переехавшим сюда за последние два года.

Однако, по его словам, в случае завершения конфликта и возвращения украинцев на родину, на таких рынках труда, как Прага, Братислава и Варшава, возникнет дефицит рабочей силы, который будет трудно восполнить.

Кроме того, регион сталкивается с другими серьезными вызовами. Благодаря доступной рабочей силе, рост в некоторых странах, например, Венгрии, ограничен производством и экспортом, включая автозапчасти.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

