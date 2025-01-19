Противостояние с Трампом 2.0 — прогноз от американского эксперта о борьбе США и Китая

Когда Дональд Трамп во второй раз займет пост президента США 20 января, обстановка в Белом доме значительно изменится по сравнению с его первым сроком в 2017 году. За это время мировая экономика испытала серьезные потрясения из-за пандемии, военных действий на Украине и торговой войны с Китаем.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Трамп

Пекин с особым вниманием будет наблюдать за происходящими изменениями. Трамп пообещал ввести тарифы на импорт из Китая вплоть до 60%, отчасти реагируя на поставки фентанила из Китая в США. Однако конкретные шаги по отношению к Китаю пока остаются неизвестными.

Китай на протяжении этого времени подготовился к возможному увеличению тарифов, установив торговые связи с меньшими странами и перенаправив цепочки поставок в третьи страны, особенно в Россию. В 2024 году торговый оборот между Китаем и Россией достиг рекордных 237 миллиардов долларов.

Тем не менее, этих мер недостаточно для компенсации снижения спроса в США. Внутренний спрос слаб, а структурные изменения в ключевых отраслях сделали китайскую экономику более зависимой от экспорта по сравнению с 2017 годом.

Показатели роста

Экономика Китая развивается медленнее, чем когда Трамп впервые пришел к власти. В 2016 году ВВП вырос на 6,7%, что само по себе стало рекордным замедлением. В 2024 году рост составил 5%, соответствуя официальным целям. Ранняя эпоха двузначных темпов роста давно прошла, что естественно при переходе страны к более зрелой экономической модели.

Экономисты утверждают, что реальные темпы роста Китая на самом деле значительно ниже официальных цифр. Аналитики компании Rhodium оценили фактический рост прошлого года всего в 2,4%, тогда как экономисты, опрошенные Reuters, дали более реалистичную цифру — 4,9%.

Торговый баланс

Рост ВВП Китая был частично поддержан мощным экспортным бумом. В прошлом году положительное сальдо торгового баланса достигло почти 1 триллиона долларов — исторически высокий показатель. Это было обусловлено увеличением экспорта в декабре, по мнению некоторых экспертов, из-за спешки китайских производителей отправить товары до начала президентского срока Трампа.

Несмотря на торговый конфликт, положительное сальдо торгового баланса Китая за последние годы значительно увеличилось. В 2018 году оно составляло примерно треть от текущего уровня. США остаются важным рынком, хотя в 2024 году заняли второе место по объему экспорта после Юго-Восточной Азии, что отражает усиление связей с соседними странами и переход компаний к новым цепочкам поставок.

Этот факт подчеркивает ограниченность двусторонних санкций. "Большая часть так называемой торговли с глобальным югом по сути представляет собой торговлю с США, организованную таким образом, чтобы обойти тарифы", — отметил Брэд Сетсер, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям. "Торговля через Юго-Восточную Азию демонстрирует, насколько сложно изолировать страну от интегрированной мировой экономики".

Недвижимость

Одной из причин увеличившейся зависимости экономики Китая от экспорта стало ограничение со стороны правительства сектора недвижимости, который ранее составлял от четверти до трети ВВП. В августе 2020 года Пекин ввел политику "трех красных линий", направленную на охлаждение перегретого рынка жилья. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркивал, что дома предназначены для жизни, а не для спекуляций.

Эти правила ограничили объем долгов и обязательств застройщиков, что привело к приостановке строительства около 20 миллионов предварительно проданных квартир из-за ограниченного доступа к финансированию и последствий пандемии. Покупатели жилья протестовали массово, устраивая бойкоты ипотечных кредитов, что вызвало экономическую цепную реакцию.

С тех пор правительство частично ослабило ограничения, чтобы предотвратить спад в секторе. Однако власти ясно дали понять, что планируют переориентировать экономику Китая на "новые качественные производительные силы" — высокотехнологичные и инновационные отрасли, а не на строительство. Инвестиции в недвижимость снизились на 25% по сравнению с пиком в июне 2021 года.

Последствия пандемии

В 2023 году, после выхода Китая из жесткого режима нулевого ковида, многие ожидали быстрого восстановления экономики. Однако такого восстановления не произошло — рост ВВП составил чуть более 5%, что ниже ожиданий, хотя и немного превышает официальные цели.

Эксперты выражают обеспокоенность кризисом доверия среди потребителей. Расходы домохозяйств в Китае составляют менее 40% ВВП, что значительно ниже мировых показателей. Пандемия усилила чувство неопределенности относительно будущего, что отражено в опросе 2024 года, проведенном Народным банком Китая. В нем 62% респондентов выразили желание увеличить сбережения, в отличие от 44% в 2018 году.

Тот же опрос показал, что в 2024 году только 10% людей положительно оценивали ситуацию с трудоустройством в Китае, по сравнению с 16% в 2018 году.

"Замедление темпов роста экономики Китая носит структурный характер", — прокомментировал Логан Райт, партнер компании Rhodium. "Это отражает конец модели роста, основанной на инвестициях, и отсутствие способности финансовой системы эффективно противостоять снижению внутреннего спроса".

Доцент Лондонской школы экономики Кейю Джин отметил, что основной проблемой для политиков является стимулирование экономического роста без провоцирования роста задолженности.

Зеленая экономика

Одним из ярких направлений экономики Китая за последнее десятилетие стал стремительный рост "зеленых" технологий. Благодаря богатству природных ресурсов и государственной поддержке, такие отрасли, как производство электромобилей, литиевые аккумуляторы и солнечные батареи, переживают бум.

Согласно данным Китайской ассоциации производителей автомобилей, в 2017 году в Китае было произведено около 800 тысяч электромобилей. За первые 11 месяцев прошлого года этот показатель вырос до 11,4 миллионов.

Анализ Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха показал, что инвестиции в "новые три" отрасли — солнечную энергетику, аккумуляторы и электромобили — составили 40% роста ВВП в 2023 году. Аналогичную долю ожидают и в 2024 году.

О состоянии экономики

Китайское правительство осознает трудности, с которыми сталкивается экономика, и обеспокоено тем, что негативные настроения могут угрожать стабильности. В прошлом году были предприняты согласованные усилия по борьбе с распространением негативной информации об экономике. Лидерам мнений и известным комментаторам было приказано избегать критики экономических показателей страны. Ведущие аналитики соблюдают новые правила: например, экономист Гао Шаньвэнь оказался под следствием после того, как на мероприятии в Вашингтоне критиковал официальные данные о росте ВВП Китая.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й и 47-й президент США, Второй президент в истории США после Гровера Кливленда, кому удалось одержать победу на двух выборах с перерывом между ними, и первый, кому удалось это сделать, будучи кандидатом от Республиканской партии.



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