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Разлад между Англией и Америкой — судьба военной базы США решится рукой Трампа

Мир

Правительство Великобритании решило не подписывать соглашение о передаче Чагосских островов Маврикию до тех пор, пока администрация Дональда Трампа не рассмотрит вопрос о будущем совместной военной базы. Об этом сообщили на Даунинг-стрит официальные лица.

Флаг Великобритании
Фото: commons.wikimedia.org by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
Флаг Великобритании

Союзники предстоящего президента США выразили критику в адрес сделки, опасаясь, что она может усилить влияние Китая в Индийском океане из-за стратегического значения базы Диего-Гарсия. Ранее министры Великобритании рассчитывали договориться с Маврикием о судьбе островов до вступления Трампа в должность.

Когда представители Великобритании были спрошены о заявлениях Маврикия о стремлении к дальнейшим переговорам, представитель правительства Кейра Стармера уточнил, что соглашение будет принято лишь в случае, если оно соответствует интересам Великобритании и обеспечивает национальную безопасность. Он добавил, что новая администрация США получит возможность детально рассмотреть этот вопрос после своего вступления в должность.

Однако представитель Белого дома опроверг слухи о возможном "вето" Трампа на сделку. В ответ на информацию о специальном заседании кабинета министров Маврикуйцы отправили делегацию обратно в Лондон для продолжения переговоров, стремясь добиться дополнительных уступок вместо подписания соглашения.

Великобритания намерена передать свою последнюю колонию в Африке Маврикию, а базу Диего-Гарсия, используемую США, сдать в аренду на 99 лет за 90 миллионов фунтов в год. Согласно британскому правительству, международные судебные решения в пользу суверенитета Маврикия делают этот договор единственным способом обеспечить продолжение функционирования военной базы.

Смена власти на Маврикии и избрание Трампа в США остановили прогресс в переговорах, начатых при консервативном правительстве. Марко Рубио, назначенный Трампом на пост государственного секретаря, и Майк Уолтц, советник по национальной безопасности, выразили критику в адрес плана, в то время как Джо Байден оказал ему поддержку.

Кейра Стармер защищал соглашение во время дебатов в Палате общин, аргументируя, что долгосрочная эксплуатация важной военной базы была под угрозой из-за судебных разбирательств. Он отметил, что переговоры начаты предыдущим правительством с целью обеспечения эффективной работы базы, и именно это позволило достичь текущей сделки.

С другой стороны, лидер консерваторов Кеми Баденох выразил недовольство, заявив, что премьер-министр ведёт секретные переговоры о передаче британской территории, и что налогоплательщики будут нести расходы за это решение. На вопрос о роли партии, инициировавшей переговоры, представитель Баденоха подчеркнул, что начальные переговоры не были ошибкой, но текущая сделка не соответствует целям и является невыгодной.

Уточнения

Диего-Гарсия (англ. Diego Garcia) — крупнейший остров-атолл архипелага Чагос в Индийском океане, находящегося в 1600 км южнее Индостана и в 1200 км южнее Мальдив. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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