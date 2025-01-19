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Глобальное уныние — Западные производители алкоголя бьют тревогу из-за спада продаж

3:50
Мир

В прошлом году материальные поставки французского шампанского сократились почти на 10%, что, по мнению отечественных компаний, связано с экономической и политической нестабильностью, а также с появлением более доступных напитков.

Алкоголь
Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Алкоголь

Ассоциация производителей отметила, что изменения в потребительских предпочтениях и сложная мировая обстановка негативно повлияли на продажи французского шампанского. В результате, за последний год объем поставок уменьшился почти на 10%.

Потребители в ключевых регионах, таких как США и Франция, снизили потребление элитных алкогольных напитков, так как нестабильная экономическая и политическая ситуация омрачила праздничное настроение. Максим Тубар, президент Syndicat Général des Vignerons и сопредседатель Comité Champagne, подчеркнул, что шампанское отражает настроение потребителей. Он отметил, что текущее время не благоприятно для празднований из-за инфляции, международных конфликтов и экономической неопределенности, особенно на крупных рынках, таких как Франция и Соединённые Штаты.

Более доступные альтернативы, в том числе просекко, английское игристое вино и креман, все чаще заменяют шампанское среди покупателей. Спрос на премиальное французское игристое вино снизился до самого низкого уровня за более чем двадцать лет, поскольку более бюджетные напитки стали конкурентоспособными по качеству.

Наблюдается тенденция, что поколения Z и миллениалы в ключевых странах, таких как США, отказываются от алкоголя, предпочитая слабосортные коктейли и марихуану. В то же время бэби-бумеры, выходящие на пенсию, уменьшают расходы на вино.

В июле прошлого года производители французского шампанского приняли решение сократить сбор винограда после того, как продажи упали более чем на 15% в первой половине 2024 года. По данным Comité Champagne, за год объем поставок снизился на 9,2% и составил 271,4 миллиона бутылок. В 2022 году, когда поставки достигли 326 миллионов бутылок, спрос на шампанское после пандемии был высок, но с тех пор он начал сокращаться. В 2023 году было произведено около 299 миллионов бутылок, что на более чем 8% меньше, чем в предыдущем году.

Урожай 2024 года в регионе Шампань уже пострадал от заморозков и влажной погоды, связанных с изменением климата, что привело к появлению плесени на виноградных лозах. В прошлом году во Франции было продано 118,2 миллиона бутылок шампанского, что на 7,2% меньше, чем в 2023 году. Ассоциация объяснила это преобладанием "мрачного настроения" в стране, охваченной политическими потрясениями.

Франсуа Байру, опытный политик и союзник президента Эммануэля Макрона, был приведён к присяге в качестве четвёртого премьер-министра за год в декабре, когда Франция столкнулась с растущим кризисом и расколом в парламенте.

Экспорт шампанского также сократился: в прошлом году было отправлено 153,2 миллиона бутылок, что почти на 11% меньше, чем в 2023 году. Дэвид Шатийон, сопредседатель Comité Champagne, подчеркнул важность подготовки к менее благоприятным периодам, поддержания экологических стандартов и освоения новых рынков и потребителей.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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