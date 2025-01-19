Разрешить нельзя блокировать — Трамп превратил ТикТок в элемент пиар-компании

В воскресенье компания TikTok объявила о возобновлении своей деятельности на территории США после заявления Дональда Трампа, избранного президента, о восстановлении доступа к приложению по возвращении к власти в понедельник.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

В официальном сообщении платформы для пользователей указано, что благодаря усилиям президента Трампа TikTok снова доступен в Соединённых Штатах.

Ранее TikTok разместил заявление после того, как американские пользователи смогли зайти на веб-сайт китайского сервиса, в то время как само приложение TikTok, которое пользуется гораздо большей популярностью, начало постепенно возвращаться онлайн с ограниченными функциями для некоторых пользователей. В сообщении компании говорится, что в соответствии с договорённостями с поставщиками услуг, происходит восстановление работы платформы.

Также в тексте выражена благодарность Трампу за предоставление необходимой ясности и уверенности поставщикам в том, что они не будут оштрафованы за предоставление TikTok более чем 170 миллионам американцев и за возможность продолжения работы более 7 миллионов малых предприятий.

Приложение TikTok перестало функционировать для пользователей из США в субботу вечером, а с воскресенья вступил в силу закон, запрещающий его использование по соображениям национальной безопасности. Американские власти предупреждали, что из-за принадлежности материнской компании ByteDance к Китаю существует риск неправомерного использования данных граждан США. Трамп заявил, что продлит срок действия запрета, чтобы можно было заключить сделку для защиты национальной безопасности страны. В сообщении в социальной сети Truth Social он выразил желание, чтобы США владели 50% акций совместного предприятия.

В своем заявлении Трамп отметил, что указ будет предусматривать, что ни одна компания, которая помогла предотвратить отключение TikTok до его подписания, не будет нести ответственности. Ранее он заявил о вероятной 90-дневной отсрочке запрета после своего вступления в должность, что было процитировано TikTok в уведомлении для пользователей приложения.

В уведомлении пользователям сообщалось, что в США вступил в силу закон, запрещающий TikTok, и временно они не смогут пользоваться приложением. Однако благодаря заявлению Трампа будет работать над решением, позволяющим восстановить TikTok после его инаугурации, и пользователям рекомендовано следить за обновлениями.

Даже временное решение может оказать значительное влияние на отношения между США и Китаем, американскую политику, рынок социальных сетей и миллионы пользователей, зависящих от этого приложения как в экономическом, так и в культурном плане. Изменение позиции Трампа по отношению к TikTok свидетельствует о переосмыслении его подхода по сравнению с первым сроком президентства, когда он намеревался запретить приложение из-за опасений передачи личной информации американцев китайскому правительству. Недавно Трамп выразил тёплые чувства к TikTok, отметив его роль в привлечении молодых избирателей на выборах 2024 года.

В августе 2020 года Трамп подписал указ, дающий ByteDance 90 дней на продажу TikTok, но впоследствии одобрил партнёрскую сделку с компаниями Oracle и Walmart, предоставив им доли в новой компании. Однако не все представители Республиканской партии поддержали попытки обойти закон и сохранить TikTok. Сенаторы Том Коттон и Пит Рикеттс заявили, что после вступления закона в силу нет правовых оснований для продления срока его действия, и для возвращения TikTok в сеть ByteDance должна продать компанию в соответствии с требованиями закона.

США ранее не запрещали крупные социальные платформы. Принятый закон, поддержанный Верховным судом США единогласно, предоставляет будущей администрации Трампа широкие полномочия по запрету или продаже других китайских приложений. Другие приложения ByteDance, такие как CapCut и Lemon8, также стали недоступны в американских магазинах приложений с субботы. Apple и Google пока не прокомментировали ситуацию.

Посольство Китая в Вашингтоне обвинило США в использовании несправедливых полномочий для подавления TikTok и заявило, что Китай примет все необходимые меры для защиты своих прав и интересов. Неопределённость относительно будущего приложения привела к переходу пользователей, преимущественно молодых, на альтернативные сервисы, такие как китайское приложение RedNote. Акции конкурентов Meta и Snap выросли в цене в ожидании притока пользователей и рекламных средств.

По данным Google Trends, после того как TikTok стал недоступен в США, резко возросло количество поисковых запросов по теме "VPN". Пользователи Instagram выразили беспокойство о возможности получения товаров, купленных в TikTok Shop. Маркетинговые компании, зависящие от TikTok, начали разрабатывать планы на случай непредвиденных обстоятельств. Генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу планирует присутствовать на инаугурации президента США и на митинге с Трампом. Потенциальные покупатели, включая бывшего владельца "Лос-Анджелес Доджерс" Фрэнка Маккорта, проявляют интерес к бизнесу, оцениваемому аналитиками в 50 миллиардов долларов. В СМИ также сообщается о переговорах с Илоном Маском, хотя компания это отрицает. Американский стартап Perplexity AI подал заявку на слияние с TikTok U. S., что может привести к созданию новой компании. ByteDance в США насчитывает более 7000 сотрудников и принадлежит преимущественно институциональным инвесторам, таким как BlackRock и General Atlantic.

Уточнения

TikTok («ТикТок») — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance.

