Историческое поражение — Верховный суд США против Байдена

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За четыре года своего президентства демократ Джо Байден столкнулся с серией поражений в Верховном суде США, консервативное большинство которого нанесло удар по его политической программе и разрушило прецеденты, ценимые американскими либералами.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Байден

Несмотря на усилия его администрации, суд, состоящий из шести консервативных и трёх либеральных судей, в 2022 году отменил знаковое решение 1973 года по делу "Роу против Уэйда", лишив конституционного права на аборт.

В 2023 году суд отклонил политику расового разнообразия при приёме в учебные заведения, которую поддерживала администрация Байдена. Эта политика долгое время использовалась колледжами и университетами для увеличения числа студентов из числа меньшинств, таких как чернокожие и латиноамериканцы.

В том же году суд расширил права на владение оружием, отвергнув позицию администрации Байдена. В 2024 году суд отменил федеральный запрет на устройства для увеличения приклада, позволяющие полуавтоматическому оружию стрелять с пулемётной скоростью.

В 2023 году судьи также заблокировали план Байдена по облегчению выплат по студенческим кредитам на сумму 430 миллиардов долларов. Кроме того, они ограничили полномочия Агентства по охране окружающей среды (EPA) в рамках серии решений, сокращающих возможности федеральных регулирующих органов.

Эрвин Чемеринский, декан юридического факультета Калифорнийского университета в Беркли, отметил, что это "самая тяжёлая серия поражений с тех пор, как в 1930-х годах Франклин Рузвельт столкнулся с признанием неконституционными многих программ "Нового курса"".

Джон Ю, бывший юрист Министерства юстиции при президенте-республиканце Джордже У. Буше, заявил, что Байден потерпел "поразительное количество поражений" в ключевых делах своего президентства. Он добавил, что трудно вспомнить другого президента, который бы проиграл столько значимых дел, касающихся вопросов, важных для его политической программы.

Байден вступил в должность через три месяца после того, как Сенат утвердил третьего кандидата в Верховный суд от Дональда Трампа, судью Эми Кони Барретт, сформировав консервативное большинство 6 против 3. Трамп в свой первый срок также назначил Нила Горсача и Бретта Кавано пожизненными судьями, присоединив их к другим консерваторам — Джону Робертсу, Кларенсу Томасу и Сэмюэлю Алито. Байден назначил только одного судью — Кетанджи Браун Джексон, ставшую первой чернокожей женщиной в суде. Однако её назначение не изменило идеологический баланс, поскольку она заменила ушедшего на пенсию либерала Стивена Брейера.

Президентство Байдена завершится в понедельник, когда Трамп вступит в должность на второй срок. У Трампа может появиться возможность обновить консервативное большинство, заменив одного или нескольких из трёх самых старших консервативных судей на более молодых юристов. Если либеральный судья уйдёт в отставку, это может ещё больше укрепить консервативное большинство.

Чемеринский подчеркнул, что поражения Байдена были ожидаемы из-за "идеологических разногласий между большинством в Верховном суде и администрацией Байдена". Сам Байден выражал разочарование после некоторых из своих самых болезненных поражений, назвав суд "необычным". В последний год своего президентства он предложил реформы, включая ограничение срока полномочий судей до 18 лет и введение обязательных этических правил. Представляя эти предложения, Байден отметил, что "экстремистские мнения Верховного суда подрывают давно устоявшиеся принципы и защиту гражданских прав". Однако его инициативы не получили поддержки из-за сопротивления республиканцев в Конгрессе.

Ю подчеркнул, что администрация Байдена не смогла адаптироваться к тому, что суд стал толковать Конституцию с учётом "первоначального понимания, истории и традиций". Отказ от признания этого подхода сделал администрацию "неспособной решать важнейшие конституционные вопросы современности", что привело к поражениям. Консерваторы, ведущие "войну с административным государством", нашли в суде поддержку, что стало очевидным в ряде громких дел.

Президенты, особенно демократы, в последние десятилетия всё чаще полагались на федеральные регулирующие органы из-за политического тупика в Конгрессе. Во время президентства Байдена суд закрепил консервативный принцип, известный как доктрина основных вопросов, предоставляющий судьям широкие полномочия отменять действия исполнительной власти, если Конгресс не дал чёткого разрешения. Эта доктрина была использована для блокировки плана облегчения студенческих долгов и ограничения полномочий EPA в регулировании выбросов углекислого газа.

Гаутам Ханс, профессор юридического факультета Корнеллского университета, отметил, что дела, связанные с экологическим законодательством и студенческими кредитами, демонстрируют пренебрежительное отношение суда к действиям демократической администрации. Это связано с тем, что Конгресс не принимает решений, оставляя исполнительную власть единственным инструментом для политического прогресса.

В 2024 году суд отменил прецедент 1984 года, известный как "преимущество Chevron", предоставлявший федеральным агентствам приоритет при толковании законов. Это решение также было направлено против администрации Байдена.

Несмотря на поражения, Байден одержал несколько побед. В последнем решении за время его президентства суд поддержал закон, требующий от приложения TikTok продажи его китайской материнской компании или запрета в США по соображениям национальной безопасности. В 2024 году суд также подтвердил федеральный запрет на владение оружием для лиц, находящихся под судебным запретом, и сохранил финансирование Бюро финансовой защиты потребителей.

Однако некоторые победы были обусловлены тем, что судьи признали отсутствие юридических оснований для исков против политики администрации. Это касалось доступа к таблеткам для прерывания беременности, иммиграционных приоритетов и Закона о доступном медицинском обслуживании (Obamacare). Ханс отметил, что эти победы "не совсем соответствуют политическим целям администрации Байдена" и могут быть лишь временным предотвращением более серьёзных поражений.

В то время как Байден терпел поражения, Трамп, находясь в отставке, одерживал победы. В прошлом году суд удовлетворил его ходатайство о неприкосновенности в деле о попытке отменить результаты выборов 2020 года. Это решение стало первым случаем признания неприкосновенности президента от судебного преследования за официальные действия

Уточнения

Верхо́вный суд США — высшая судебная инстанция США.

