По протоколу — Байден предоставил Трампу самолет, для перелета в Вашингтон

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Избранный президент Дональд Трамп вылетел из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон на военном самолете США, предоставленном президентом Джо Байденом. Этот жест уходящего лидера подчеркивает его приверженность традиционным нормам передачи власти.

Фото: National Archives and Records Administration by Lt. Mitchell, U.S.Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ВМС США в Персидском заливе

Трамп прибудет в столицу в субботу вечером, чтобы в понедельник отпраздновать свое возвращение в Белый дом.

Для этого перелета он предпочел правительственный борт, который Байден отправил за ним во Флориду, своему привычному темно-синему с малиновым самолету "Трамп Форс Один". Байден особо указал своим сотрудникам на необходимость сотрудничать с переходной командой Трампа, что разительно отличается от ситуации во время предыдущей смены власти, когда Трамп не только отказался присутствовать на инаугурации Байдена, но и не признал его победу.

Перед вылетом Трампа в субботу оба самолета находились на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Палм-Бич. Сын Трампа Эрик с супругой Ларой поднялись на борт частного самолета.

Для перелета в международный аэропорт Даллес в Вашингтоне, который займет менее трех часов, Трамп воспользуется специально оборудованным самолетом Boeing 757-200 в фирменной сине-белой ливрее с надписью "Соединенные Штаты Америки".

Дочь Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер были замечены на борту этого самолета в субботу днем.

Этот же самолет называют "Бортом номер два", когда на нем совершает перелеты вице-президент. Его также используют первая леди, члены кабинета министров и другие высокопоставленные чиновники.

Обычно избранные президенты прибывают на инаугурацию на самолете, предоставленном государством, однако Байден в свое время так не поступил.

В 2021 году Байден планировал прибыть в Вашингтон на поезде, но от этого плана пришлось отказаться из соображений безопасности после того, как 6 января 2021 года тысячи сторонников Трампа штурмовали Капитолий США, пытаясь оспорить результаты выборов. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, администрация Трампа не предоставила Байдену самолет, и в итоге он прилетел в столицу на частном борту.

Фотографии, сделанные во время прибытия Трампа в Вашингтон в 2017 году для вступления в должность на первый срок, свидетельствуют, что тогда он воспользовался аналогичным американским самолетом.

Белый дом и ВВС США пока не прокомментировали ситуацию.

Уточнения

Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки — один из видов Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки.

