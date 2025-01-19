Китайский вектор: Трамп нацелен на встречу с Си Цзиньпином вскоре после вступления в должность

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Как стало известно газете Wall Street Journal из источников, знакомых с ситуацией, новоизбранный президент США Дональд Трамп поделился с советниками планами посетить Китай после своего вступления в должность.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

По данным одного из собеседников издания, Трамп выразил желание отправиться в КНР в течение первых ста дней своего президентства.

Инаугурация Трампа намечена на понедельник. Накануне, в пятницу, китайские государственные СМИ сообщили, что вице-президент Китая Хань Чжэн примет участие в церемонии, что свидетельствует о готовности Пекина к расширению сотрудничества.

По информации WSJ, Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин через своих представителей ведут обсуждение возможной личной встречи. При этом один из вариантов предполагает, что будущий американский лидер пригласит главу Китая посетить Соединенные Штаты.

На момент публикации материала посольство Китая в Вашингтоне не предоставило комментариев по данному вопросу.

Уточнения

Хань Чжэн — китайский политик, заместитель председателя Китайской Народной Республики с 10 марта 2023 года.

