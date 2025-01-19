Невозможный союз — The Guardian заявило о совместных усилиях Трампа и Байдена по урегулированию Ближнего Востока

6:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Новый посланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке, Стив Уиткофф, продемонстрировал тонкое, но значительное проявление силы, позвонив в Израиль за десять дней до инаугурации Трампа.

Фото: flickr.com by USCapitol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ капитолий

Он объявил о своём скором приезде в Тель-Авив для встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Трамп, ещё до официального вступления в должность, потребовал от Нетаньяху заключить сделку по освобождению израильских заложников до 20 января. Эту задачу он поручил Уиткоффу, застройщику из Нью-Йорка, который, несмотря на отсутствие дипломатического опыта, полагался на свои давние связи с Трампом.

Уиткофф прибыл в Израиль в прошлую субботу, в середине еврейской субботы, когда Нетаньяху, согласно традиции, не выполняет официальные обязанности. Помощники израильского премьера сообщили Уиткоффу, что ему придётся подождать несколько часов до встречи. Однако Уиткофф, будучи евреем, ясно дал понять, что ждать не намерен, поскольку Трамп требовал немедленного начала переговоров.

Несколькими днями ранее Трамп опубликовал видео, в котором экономист Джеффри Сакс назвал Нетаньяху "глубоко укоренившимся, тёмным сукиным сыном". Это произошло спустя несколько недель после того, как Нетаньяху заявил о "тёплой" дискуссии с Трампом. В условиях, когда мировые правительства адаптируют свою политику под транзакционный подход Трампа к международным отношениям, Израиль не стал исключением. Нетаньяху согласился на встречу с Уиткоффом.

Первая администрация Трампа уже делала ключевые уступки Израилю, признав Иерусалим его столицей и суверенитет над Голанскими высотами. Однако Трамп не разделял идеологической приверженности уходящего президента Джо Байдена, который называл себя сионистом. В начале декабря Трамп предупредил в социальных сетях, что "всем придётся заплатить", если заложники не будут освобождены к дате его инаугурации.

В начале нового года ХАМАС предоставил список заложников, которых планировалось освободить, что стало долгожданным шагом для Израиля. Во время встречи с Нетаньяху Уиткофф подчеркнул, что Трамп ожидает от израильского правительства ответных действий за его поддержку. Он дал понять, что "президент был большим другом Израиля, и теперь пришло время отплатить ему тем же". После этого Нетаньяху отправил делегацию в Доху, Катар, для заключения сделки. В состав делегации вошли представители спецслужб и высокопоставленный помощник с мандатом на переговоры.

Переговоры начались в прошлое воскресенье. Две команды переговорщиков, израильская и представители ХАМАС, размещались в разных отелях и встречались в правительственной резиденции Катара, но на разных этажах, чтобы избежать личных контактов. Посредниками выступали катарцы, египтяне и американцы, которые курсировали между делегациями. Переговоры продолжались всю ночь и завершились только к четырём утра.

К среде казалось, что сделка близка к завершению, однако пресс-конференция премьер-министра Катара Мухаммеда бин Абдулрахмана бин Джасима Аль Тани неоднократно откладывалась. Когда он наконец выступил перед журналистами, сделка уже была согласована. Уиткофф присутствовал рядом с ним, напоминая всем о требованиях Трампа.

Трамп, вернувшись в Белый дом, стремился продемонстрировать американскую мощь и свой личный престиж. Боевые действия на Украине, которые он обещал урегулировать за сутки, требовала больше времени, поэтому соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в Газе стало привлекательной альтернативой. Это соглашение, разработанное командой Байдена, но не подписанное, было менее амбициозным, чем урегулирование украинского конфликта, но более достижимым.

Первый этап предусматривал освобождение заложников и палестинских заключённых, прекращение боевых действий и увеличение гуманитарной помощи Газе. Более сложные вопросы о будущем региона, включая управление и присутствие израильских войск, откладывались на второй этап переговоров.

Это позволило как Израилю, так и ХАМАС заявить о своих достижениях, хотя долгосрочная устойчивость соглашения оставалась под вопросом. Однако оно обеспечило необходимую помощь палестинцам в Газе и возвращение некоторых заложников домой.

Соглашение стало результатом более чем годичных усилий, начатых ещё при администрации Байдена. В декабре 2023 года были согласованы основные детали, но предыдущее соглашение о прекращении огня провалилось. В мае команда Байдена объявила о новом соглашении, получив поддержку ООН. Однако переговоры застопорились из-за постоянных изменений формулировок, которые то привлекали одну сторону, то отталкивали другую. В какой-то момент катарцы отказались от посредничества, считая его бесперспективным.

Представитель администрации США отметил, что переговоры неоднократно срывались, в том числе из-за гибели шести заложников в туннеле под Газой в августе. В тот момент американская сторона пришла к выводу, что при жизни лидера ХАМАС Яхьи Синвара невозможно достичь соглашения. Однако после его гибели, а также лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и бегства Башара аль-Асада из Сирии, ситуация изменилась. ХАМАС оказался под давлением в новых геополитических условиях.

После победы Трампа на выборах Байден предложил совместно работать над соглашением. Представитель администрации назвал это сотрудничество "практически беспрецедентным" и "очень конструктивным". Сделка стала результатом длительных дипломатических усилий, охвативших более года.

СМИ сообщили, что Нетаньяху получил от США уступки за подписание соглашения, включая обещание поддержки в случае продолжения войны в Газе и отмену санкций против израильских поселенцев и экстремистских группировок. Это могло смягчить сопротивление крайне правых министров, которые настаивали на полном уничтожении ХАМАС. Однако не было подтверждений, что Трамп предлагал Нетаньяху что-то взамен за сделку.