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Сближение по правой стороне: инаугурацию Трампа посетит Джорджия Мелони

4:22
Мир

В офисе главы итальянского правительства подтвердили, что Джорджия Мелони примет участие в церемонии вступления Дональда Трампа в должность президента США. Компанию ей составят и другие европейские политики, в частности, французский политик Эрик Земмур.

Дональд Трамп в 2018 году
Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дональд Трамп в 2018 году

Появление Мелони на мероприятии, которое запланировано на понедельник в Вашингтоне, в офисе премьера расценили как еще один шаг к упрочнению взаимоотношений с новоизбранным американским лидером.

Не так давно итальянский премьер нанесла краткий визит в гольф-клуб Трампа "Мар-а-Лаго" во Флориде. Там Трамп отозвался о ней как о "потрясающей женщине", которая "действительно покоряет Европу".

Их первая встреча состоялась в Париже в начале декабря на церемонии открытия собора Парижской Богоматери. Мелони, возглавляющая партию "Братья Италии", имеющую неофашистские корни, давно поддерживает Трампа. До своего прихода к власти осенью 2022 года она регулярно посещала его политические мероприятия и отзывалась о его стиле управления как о примере для подражания.

Впрочем, ей удалось выстроить конструктивные отношения и с Джо Байденом, укрепив позиции Италии на атлантическом векторе. На одной из пресс-конференций Мелони заявила, что у неё сложились "очень прочные отношения" с Трампом и "отличные отношения" с Байденом, предположив, что наличие двух лидеров-консерваторов может способствовать еще большему сближению, что выгодно как Италии, так и Евросоюзу.

Некоторые эксперты полагают, что схожие взгляды по вопросам миграции, абортов, а также тесные связи Мелони с соратником Трампа, миллиардером Илоном Маском, могут сделать её ключевым партнером Трампа в Европе.

На этот раз Трамп отошел от традиции, пригласив на церемонию инаугурации, которая из-за холодной погоды пройдет в Капитолии, ряд иностранных лидеров.

Помимо Мелони, из Европы прибудут: Земмур — ультранационалист, известный своими ксенофобскими высказываниями и сторонник праворадикальной теории "великого замещения"; Том Ван Грикен, представляющий крайне правую бельгийскую партию "Фламандский интерес"; а также Матеуш Моравецкий из польской национально-консервативной партии "Право и справедливость".

В четверг партия "Альтернатива для Германии" подтвердила участие своего сопредседателя Тино Хрупаллы. Приглашение последовало после того, как Илон Маск публично поддержал эту партию и провел дискуссию с сопредседателем Алисой Вайдель в своей социальной сети X. Это вызвало обеспокоенность по поводу намерений Маска влиять на европейскую политику.

Также на церемонии будет присутствовать Найджел Фарадж, лидер британской партии "Реформы", выступающей против иммиграции. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, еще один сторонник Трампа, получил приглашение, но не сможет посетить мероприятие. В то же время лидер популистской партии Аргентины Хавьер Милей, посетивший Рим в декабре на ежегодном фестивале "Атрею", организованном "Братьями Мелони", примет участие в церемонии.

На недавней пресс-конференции Мелони высказалась в защиту как Трампа, так и Маска. На вопрос о высказываниях Трампа касательно Гренландии и Панамского канала она выразила мнение, что они были адресованы другим мировым державам, а не этим двум странам.

Отвечая на критику, связанную с нападками Маска на некоторых европейских лидеров, в частности, на британского премьер-министра Кира Стармера и канцлера Германии Олафа Шольца, Мелони отвергла предположение о том, что комментарии миллиардера являются "опасным вмешательством".

По её словам, проблема заключается в том, что состоятельные люди используют свои средства для финансирования партий, объединений и политических деятелей по всему миру, оказывая таким образом влияние на политический выбор национальных государств. Мелони подчеркнула, что Маск этим не занимается.

Уточнения

Джо́рджа Мело́ни — итальянский политик, первая в истории женщина на посту председателя Совета министров Италии с 22 октября 2022 года, бывший министр по делам молодёжи в четвёртом правительстве Сильвио Берлускони (2008—2011). Лидер партии «Братья Италии» (с 2014 года) и Партии европейских консерваторов и реформистов (с 2020 года).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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