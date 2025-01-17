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Кандидата в министры обороны США измучили две сенаторши

3:35
Мир » Северная Америка

Сенатор от Гавайев Мэйзи Хироно задала острые вопросы кандидату на пост министра обороны США Питу Хегсету во время слушаний в сенатском комитете по вооружённым силам.

Пит Хегсет
Фото: Wikimedia Commons by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пит Хегсет

Хироно поинтересовалась обвинениями в адрес Хегсета, касающимися чрезмерного употребления алкоголя на работе, его позиции по вопросу предполагаемого захвата Гренландии, предложенного президентом Дональдом Трампом, а также о том, как он будет реагировать на возможные незаконные приказы Трампа, включая применение силы против протестующих.

Хегсет отказался давать прямые ответы: "Сенатор, одна из сильных сторон президента Трампа — это умение не раскрывать стратегически свои карты. Поэтому я не стану обсуждать здесь публично приказы, которые он может отдать".

Сенатор Тэмми Дакворт, демократ из Иллинойса, также подвергла Хегсета жёсткому допросу. Она задала вопросы о его знании Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), требуя назвать хотя бы одного члена организации, описать существующие соглашения с США и уточнить число стран-участников. Хегсет затруднился ответить, вместо этого назвав союзниками США Южную Корею, Японию и Австралию, которые, однако, не входят в АСЕАН.

Дакворт отметила его ошибку, уточнив: "Ни одна из этих трёх стран не входит в АСЕАН. Я предлагаю вам немного поработать над своими знаниями".

АСЕАН включает 10 стран: Бруней, Камбоджу, Индонезию, Лаос, Малайзию, Мьянму, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. В ближайшем будущем к организации присоединится Восточный Тимор. Основанная в 1967 году, ассоциация способствует региональному экономическому и военному сотрудничеству, объединяя более 650 миллионов человек с совокупным ВВП свыше 3 триллионов долларов США.

Президент Джо Байден ранее заявлял, что АСЕАН находится «в центре стратегии моей администрации в Индо-Тихоокеанском регионе», и в 2022 году провел встречу лидеров АСЕАН в Вашингтоне. 

Помимо Китая и США, АСЕАН имеет официальные отношения с Россией, Индией, Австралией, Евросоюзом, Великобританией, Японией, Южной Кореей и многими другими.

Индо-Тихоокеанский регион, который Хегсет назвал стратегически важным, остаётся ареной растущего влияния Китая. Четыре страны-члена АСЕАН — Вьетнам, Филиппины, Малайзия и Бруней — оспаривают территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море, одном из ключевых морских путей для международного судоходства. Индонезия также выражает обеспокоенность деятельностью Пекина в своей исключительной экономической зоне.

Бывший ведущий Fox News Пит Хегсет, ветеран вооружённых сил и медиаперсона, столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах, чрезмерном употреблении алкоголя и противоречивыми заявлениями о многообразии и религии в армии.

«С точки зрения базовых знаний Пит Хегсет совершенно не подходит для этой работы», — свидетельствует антитрамповская организация Really American

Кандидатура Хегсета вызвала споры в сенате, где обсуждается его компетентность для работы на посту министра обороны.

Уточнения

Питер Брайан Хегсет (англ. Peter Brian Hegseth; род. 6 июня 1980, Миннеаполис, штат Миннесота, США) — американский телеведущий, автор, офицер Национальной гвардии. В ноябре 2024 года номинирован на пост министра обороны во втором кабинете Дональда Трампа.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) (англ. Association of South East Asian Nations) — политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии. 

Fox News Channel (Фокс-Ньюс-Чэннел, сокращённо FNC или Fox News) — американский информационный канал со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

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Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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