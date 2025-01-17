Нетаньяху освобождает заложников из Газы: может ли это привести к краху его правление?

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Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально подтвердил, что "достигнута договоренность об освобождении заложников", удерживаемых в секторе Газа.

Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху был проинформирован переговорной группой о достижении соглашений об освобождении заложников", — сказано в заявлении его офиса.

Согласно сообщениям израильской прессы, его одобрение было отложено до субботы, это может означать, что первых заложников отпустят не раньше понедельника, а не воскресенья.

Израильская переговорная группа позвонила Нетаньяху рано утром, чтобы сообщить ему о достижении соглашения, а премьер-министр поблагодарил их за усилия, сообщает Liberal. gr.

"Израиль привержен достижению всех целей войны, включая возвращение всех наших заложников — как живых, так и мертвых", — добавили в офисе Нетаньяху.

Однако израильские СМИ отмечают, что соглашение грозит привести к краху правление Нетаньяху, поскольку по крайней мере два правых министра: Итамар Бен-Гвир (национальная безопасность) и Бецалель Смотрич (финансы) угрожают покинуть правительство, если война против ХАМАС не будет продолжена.

Уточнения

ХАМА́С (араб. حَمَاس‎, х̣ама̄с, дословно — «воодушевление»; полное название — араб. حَرَكَة اَلْمُقَاوَمَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ‎, Х̣аракат аль-Мук̣а̄вама аль-ʾИсла̄мийя, дословно — «Исламское движение сопротивления») — палестинская исламистская суннитская террористическая политическая и военная организация сопротивления, управляющая сектором Газа.

