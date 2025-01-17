Запад разочарован поведением узурпатора власти на Украине Владимира Зеленского. Почему, рассказала в беседе с NewsInfo.Ru нейропсихолог и клинический психолог Светлана Колобова.
Она прокомментировала заявления и поведение Владимира Зеленского, высказав обеспокоенность его психическим состоянием. Колобова рассказала о психиатрическом статусе украинского политика.
По ее словам, еще до начала спецоперации в сеть попали видеофрагменты, где Зеленский "жадно пил воду" и демонстрировал не совсем адекватное поведение, что, по мнению эксперта, могло свидетельствовать о воздействии психотропных препаратов.
"То, что мы наблюдаем сейчас, это тяжело больной человек", — заявила она, подчеркнув, что из-за этого его перестали нормально воспринимать на Западе.
Колобова считает, что пристрастие Зеленского и его "черты стероидного психопата" делают его нездоровым человеком.
Эксперт объяснила, что раньше его компенсацией была игра в КВН, где он мог проявить себя на сцене. Но сейчас Зеленский пошел не той дорогой, и в политике он опасен, поскольку не отвечает за свои слова и не может ответить на вопросы о будущем Украины.
Пси́хика (от др.-греч. ψῡχικός «душевный, жизненный») — совокупность мыслительных процессов и явлений (ощущения, восприятия, эмоции, память и т. п.); специфический аспект жизнедеятельности животных и человека в их взаимодействии с окружающей средой.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.