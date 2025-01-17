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Зеленский — псих? Эксперт назвала причину разочарования Запада в украинском политике

1:17
Мир

Запад разочарован поведением узурпатора власти на Украине Владимира Зеленского. Почему, рассказала в беседе с NewsInfo.Ru нейропсихолог и клинический психолог Светлана Колобова.

зеленский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
зеленский

Она прокомментировала заявления и поведение Владимира Зеленского, высказав обеспокоенность его психическим состоянием. Колобова рассказала о психиатрическом статусе украинского политика.

По ее словам, еще до начала спецоперации в сеть попали видеофрагменты, где Зеленский "жадно пил воду" и демонстрировал не совсем адекватное поведение, что, по мнению эксперта, могло свидетельствовать о воздействии психотропных препаратов.

"То, что мы наблюдаем сейчас, это тяжело больной человек", — заявила она, подчеркнув, что из-за этого его перестали нормально воспринимать на Западе.

Колобова считает, что пристрастие Зеленского и его "черты стероидного психопата" делают его нездоровым человеком.

Эксперт объяснила, что раньше его компенсацией была игра в КВН, где он мог проявить себя на сцене. Но сейчас Зеленский пошел не той дорогой, и в политике он опасен, поскольку не отвечает за свои слова и не может ответить на вопросы о будущем Украины.

Уточнения

Пси́хика (от др.-греч. ψῡχικός «душевный, жизненный») — совокупность мыслительных процессов и явлений (ощущения, восприятия, эмоции, память и т. п.); специфический аспект жизнедеятельности животных и человека в их взаимодействии с окружающей средой.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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