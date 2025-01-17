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Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России

0:45
Мир

Военный эксперт, отставной капитан первого ранга Константин Сивков предупредил Россию, чтобы они не договаривалась с Западом по Украине. Он уверен, что Запад хочет украсть у РФ победу.

The Union Jack and the european flag in a building of London
Фото: flickr.com by Dave Kellam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
The Union Jack and the european flag in a building of London

"Уход на примирение — это сдача геополитических позиций, в условиях приближения нашей геополитической победы. Дело не в Украине, дело именно вот в этом…Сейчас Запад начал игру на то, чтобы вырвать у России уже наметившуюся победу. Сравните начало прошлого года и начало этого года", — цитирует Сивкова "Военное дело".

Эксперт отметил, что даже продолжение боевых действий с той же интенсивностью, с которой они идут сейчас, — уже поражение стран Запада.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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