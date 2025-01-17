Это дрон или НЛО? Китайцы научились маскировать БПЛА

Китайские исследователи научились маскировать БПЛА под НЛО. Об этом сообщает South China Morning Post.
Вместо подхода, предполагающего скрытность, китайцы хотят обмануть операторов радаров, заставив их думать, что небольшой дрон — это неопознанный летающий объект размером с футбольный стадион.
Благодаря их новым технологиям, на радарах будут видны не дроны, а огромные объекты. Это, конечно, помешает работе системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.
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