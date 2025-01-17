Это дрон или НЛО? Китайцы научились маскировать БПЛА

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Китайские исследователи научились маскировать БПЛА под НЛО. Об этом сообщает South China Morning Post.

Фото: commons.wikimedia.org by Аеророзвідка / Aerorozvidka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ дрон DJI Phantom

Вместо подхода, предполагающего скрытность, китайцы хотят обмануть операторов радаров, заставив их думать, что небольшой дрон — это неопознанный летающий объект размером с футбольный стадион.

Благодаря их новым технологиям, на радарах будут видны не дроны, а огромные объекты. Это, конечно, помешает работе системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.

