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Трампа пугают встречей с крепким орешком в лице Путина

0:47
Мир

Президент России Владимир Путин будет серьёзным соперником Дональду Трампу в потенциальных переговорах по конфликту на Украине. Об этом пишут обозреватели издания Spectator.

Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Executive of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

В статье сказано, что Путин станет для США "крепким орешком", так как не проявляет интереса к компромиссному разрешению конфликта. А Трампу придется нелегко, чтобы выполнить свое обещание о быстром решении этой ситуации. Возможности американского лидера будут ограничены на его встрече с Путиным.

Ранее, 12 января, будущий советник избранного президента Штатов
Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что процесс подготовки американского лидера ко встрече с Владимиром Путиным уже идет.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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