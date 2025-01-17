Трампа пугают встречей с крепким орешком в лице Путина

Президент России Владимир Путин будет серьёзным соперником Дональду Трампу в потенциальных переговорах по конфликту на Украине. Об этом пишут обозреватели издания Spectator.
В статье сказано, что Путин станет для США "крепким орешком", так как не проявляет интереса к компромиссному разрешению конфликта. А Трампу придется нелегко, чтобы выполнить свое обещание о быстром решении этой ситуации. Возможности американского лидера будут ограничены на его встрече с Путиным.
Ранее, 12 января, будущий советник избранного президента Штатов
Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что процесс подготовки американского лидера ко встрече с Владимиром Путиным уже идет.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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