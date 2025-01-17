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Необъявленная война: эксперт Ищенко оценил диверсию США на Турецком потоке

2:40
Мир

Политолог Ростислав Ищенко, в беседе с изданием "Военное дело", прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможной диверсии США на газопроводе "Турецкий поток".

Флаг США и Украины
Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг США и Украины

Ищенко выразил мнение о реалистичности такой угрозы, отметив, что если "Северные потоки" были взорваны, то нет никаких оснований считать "Турецкий поток" неуязвимым.

Эксперт подчеркнул, что протесты и возмущения некоторых стран ЕС, таких как Венгрия, вряд ли остановят США в их стремлении нанести России максимальный ущерб. Он напомнил, что Германия промолчала после взрывов "Северных потоков", хотя, вероятно, знала, кто стоял за этими диверсиями. Венгрия может возмутиться, но вряд ли предпримет какие-то серьезные шаги, кроме ноты протеста.

Ищенко отметил, что США ведут необъявленную войну с Россией и не будут обращать внимание на протесты Венгрии. Они сосредоточены на возможности проведения диверсии, учитывая наличие или отсутствие кораблей ВМФ России в районе газопровода. Если такая возможность появится, диверсия, скорее всего, будет осуществлена.

Аналитик также напомнил, что обе стороны конфликта обладают значительными ресурсами, и успехи будут у обеих сторон. Российские спецслужбы работают эффективно, но ни одна спецслужба не может предотвратить все диверсионные акты. Американские спецслужбы также используют аналогичные методы, и к этой угрозе нужно относиться очень серьезно.

Ищенко подчеркнул, что МИД РФ делает соответствующие заявления не случайно. Москва открыто говорит о том, что знает, кто и как планирует действовать против России, и готова дать конкретный ответ стране-организатору, а не исполнителям. США, по его мнению, хорошо понимают, что Россия действительно ответит.

Он также отметил различия в подходах к пиару: США хвастаются своими достижениями, в то время как Россия предпочитает тихо отвечать. В США периодически происходят инциденты, которые, по мнению некоторых, могли бы быть ответом России, но Москва не выставляет это напоказ.

В заключение Ищенко заявил, что беспокоиться по поводу заявления МИД РФ не стоит, так как Россия приложит все усилия, чтобы не допустить диверсии на "Турецком потоке". Даже если американцы все-таки осуществят диверсию, не стоит паниковать, поскольку, по его словам, "идет война, и снаряды иногда прилетают".

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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