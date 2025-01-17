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Восстановление исторического единства: политолог Аграновский заявил о реинтеграции Украины

2:27
Мир

По мнению политолога Дмитрия Аграновского, процесс реинтеграции бывших территорий СССР, включая Украину, неизбежен. Таким мнением эксперт поделился с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

мид украины
Фото: commons.wikimedia.org by JøMa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
мид украины

Это мнение подтверждает заявление члена Совета безопасности России Николая Патрушева, который не исключил прекращение существования Украины как независимого государства к 2025 году. Аграновский считает, что Патрушев правильно уловил текущую тенденцию и его слова имеют значительные последствия.

Разделение СССР в 1991 году, по мнению Аграновского, не было обосновано реальными причинами и произошло искусственно. Теперь, по его словам, центробежные тенденции уступают место центростремительным. Большинство людей на территории бывшего СССР стремятся к воссоединению с Россией, что проявляется в их тяготении к Москве.

Аграновский отметил, что псевдогосударства, созданные как антироссийские проекты, показали свою неэффективность и стали неподъемным бременем для Запада. Если финансирование со стороны Европы и США снизится или прекратится, эти территории вернутся к России. Границы нового государства, по его мнению, будут зависеть от стремления Москвы к восстановлению исторического единства.

Процесс реинтеграции, как считает Аграновский, может быть не таким жестким, как в прошлом. Возможно, это будет союз народов, основанный на исторической необходимости и стремлении жить вместе. Он подчеркнул, что народы, когда-то объединенные в одно государство, исторически обречены на сотрудничество.

Однако на западных территориях Украины антироссийские настроения остаются сильными, что влияет на политику региона. Польша, по мнению Аграновского, также проявляет агрессию по отношению к России. Если Польша аннексирует часть украинских земель, это усилит антироссийские настроения на западных границах России.

Россия, по мнению Аграновского, заинтересована в дружественном окружении и будет предпринимать меры для предотвращения усиления враждебных сил на своих границах. У Москвы есть возможности для влияния, и она будет активно использовать их для создания благоприятной внешнеполитической обстановки.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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