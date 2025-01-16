Германия может остаться без специалистов: молодёжь стремится покинуть страну после учёбы

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Более 40 процентов немецких студентов хотят эмигрировать после завершения обучения. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakob0000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бундестаг

В Германии снижение уровня рождаемости и скорый выход на пенсию поколения "бэби-бумеров" усиливают актуальность проблем с демографией. Это влияет и на дефицит квалифицированных кадров.

Еще одним стресс-фактором для немецкого благосостояния становится растущее стремление молодых людей, обучающихся в университетах ФРГ, покинуть страну для построения своей карьеры за рубежом.

Ключевым драйвером роста показателя, а также мотивом для благосклонного отношения к переезду являются в первую очередь экономические и финансовые факторы. Именно стремление получать более высокую зарплату за рубежом или сэкономить на более низкой стоимости жизни стали основной причиной, названной респондентами.

Кроме того, молодёжь в Германии стал напрягать усиливающийся в Германии экономический кризис.

Кстати, уже сейчас во многих отраслях в ФРГ наблюдается явный дефицит квалифицированных специалистов.

Уточнения

Эмигра́ция (от лат. emigro — «выселяюсь») — выселение из родной страны навсегда, с прекращением всех к ней отношений; переселение из одной страны в другую по экономическим, политическим, личным и другим обстоятельствам.

