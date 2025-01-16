Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Американский кинорежиссер и сценарист Дэвид Линч скончался в 78 лет
РЖД купили сервисный цех Siemens для ремонта поездов Сапсан и Ласточка
Луна включена в список объектов культурного наследия: почему?
Запад готов пожертвовать Украиной ради своих интересов, — эксперт Брутер
Бороздки на ногтях? Как решить эту проблему с помощью филлера
Пусть Запад учится на ошибках: ради кого в России будут с размахом отмечать 80-летие Победы?
Секрет идеального ужина: почему к нему нужно относиться внимательно?
Освежите интерьер: 10 идей для весеннего настроения
Не навредив хвостику: 10 способов экономить на питомце

Германия может остаться без специалистов: молодёжь стремится покинуть страну после учёбы

1:10
Мир

Более 40 процентов немецких студентов хотят эмигрировать после завершения обучения. Об этом сообщает EADaily.

Бундестаг
Фото: commons.wikimedia.org by Jakob0000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бундестаг

В Германии снижение уровня рождаемости и скорый выход на пенсию поколения "бэби-бумеров" усиливают актуальность проблем с демографией. Это влияет и на дефицит квалифицированных кадров.

Еще одним стресс-фактором для немецкого благосостояния становится растущее стремление молодых людей, обучающихся в университетах ФРГ, покинуть страну для построения своей карьеры за рубежом.

Ключевым драйвером роста показателя, а также мотивом для благосклонного отношения к переезду являются в первую очередь экономические и финансовые факторы. Именно стремление получать более высокую зарплату за рубежом или сэкономить на более низкой стоимости жизни стали основной причиной, названной респондентами.

Кроме того, молодёжь в Германии стал напрягать усиливающийся в Германии экономический кризис.

Кстати, уже сейчас во многих отраслях в ФРГ наблюдается явный дефицит квалифицированных специалистов.

Уточнения

Эмигра́ция (от лат. emigro — «выселяюсь») — выселение из родной страны навсегда, с прекращением всех к ней отношений; переселение из одной страны в другую по экономическим, политическим, личным и другим обстоятельствам. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми Аудио 
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Наука и техника
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса Аудио 
Популярное
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы

В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.

Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
История создания ракеты Калибр: от концепции до современного оружия Дмитрий Плотников Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Последние материалы
Американский кинорежиссер и сценарист Дэвид Линч скончался в 78 лет
РЖД купили сервисный цех Siemens для ремонта поездов Сапсан и Ласточка
Луна включена в список объектов культурного наследия: почему?
Запад готов пожертвовать Украиной ради своих интересов, — эксперт Брутер
Бороздки на ногтях? Как решить эту проблему с помощью филлера
Пусть Запад учится на ошибках: ради кого в России будут с размахом отмечать 80-летие Победы?
Секрет идеального ужина: почему к нему нужно относиться внимательно?
Освежите интерьер: 10 идей для весеннего настроения
Не навредив хвостику: 10 способов экономить на питомце
Готовим тефтели-ежики: как достичь идеального баланса вкуса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.