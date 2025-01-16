Гана хочет сотрудничать с Россией

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На прошлой неделе руководитель Центра народной дипломатии Наталия Красовская приняла участие в торжественной церемонии инаугурации президента Ганы Джона Драмани Махамы.

Фото: kapital-rus.ru by Неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чрезвычайный и полномочный посол России в Гане Сергей Бердников и руководитель Центра народной дипломатии Наталия Красовская

В рамках визита в Гану были обсуждены вопросы сотрудничества в образовательной сфере с послом России в Гане и представителями вновь избранного парламента.

Приглашение на инаугурацию для Центра народной дипломатии нельзя назвать случайным. Организация больше года исключительно успешно работает в Западной Африке, укрепляя российско-африканские отношения и продвигая российское образование за рубежом.

Летом 2024 года Джон Махама приезжал в Москву на презентацию своей книги, которую по инициативе депутата Госдумы Дмитрия Савельева, возглавляющего группу дружбы с парламентом Ганы, перевёл на русский язык и издал Центр народной дипломатии. Организованная в Президиуме РАН презентация оставила у тогда ещё будущего президента Ганы самые прекрасные впечатления.

"Мы наблюдали за церемонией из сектора для глав государств, послов, руководителей официальных делегаций и приглашённых лично президентом Махамой, — рассказывает Наталия Красовская. — В кулуарах удалось пообщаться со многими значимыми фигурами политического пространства Сахеля. Например, было очень приятно слышать слова благодарности за работу нашего Русского дома в Уагадугу от президента Буркина-Фасо Ибрагима Траоре".

Также Наталия Красовская рассказала, что в Гане есть высокий интерес к изучению русского языка — во-первых, потому что здесь также считают очень перспективным сотрудничество с Россией, во-вторых, потому что оценили возможности российского образования. В свою очередь, у вузов Консорциума для работы со странами Западной Африки также есть устойчивый интерес к Гане. Как подчеркнула руководитель Центра народной дипломатии, работа по установлению прямых межвузовских связей уже начата.