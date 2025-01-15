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Украинцы останутся без работы: в Британии беженцам создали проблемы

Мир

Тысячи украинских беженцев, которые приехали в Великобританию после начала СВО, могут лишиться места работы. Причиной стала бюрократическая неопределенность, которая появилась из-за новых правил продления визы, сообщает Telegraph.

Бомж в Британии
Фото: pixabay.com by 1680898, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бомж в Британии

Ранее стало известно, что украинские беженцы в феврале 2025 года смогут начать подавать заявление на продление визы ещё на полтора года. Проблема в том, что это можно сделать только за 28 дней до истечения срока её действия. Рассматривать же это заявление будут до восьми недель.

"Беженцы теряют работу, так как их визы нельзя продлить ранее, чем за месяц до истечения срока их действия…Статус занятости 15 процентов беженцев теперь под угрозой из-за системы продления визы", — пишет автор статьи.

Получается, что около 20 тысяч беженцев столкнутся в Англии с проблемами при трудоустройстве, сказано в статье.

 

 

Уточнения

Бе́женцы с современной юридической точки зрения — это лица, покинувшие страну, в которой они постоянно проживали, в силу чрезвычайных обстоятельств. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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